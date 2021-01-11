Председатель КСУ рассказал о подробностях своего отдыха в Дубае (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, который проводит зимний отдых в ОАЭ, рассказал, в каких апартаментах живет на самом деле. Видео разговора с судьей опубликовал Telegram-канал "Карточный офис".
Тупицкий действительно проживает в дорогом отеле. Фото: ЦензорНет
Стоит отметить, что Тупицкий довольно мирно отреагировал на вопросы журналиста и всячески поддерживал беседу, даже в какой-то момент предложил оператору присесть за их с семьей столик.
Впрочем в начале "интервью" чиновник возмутился тем, что СМИ якобы распространяют ложную информацию о его проживании на королевской вилле.
По словам женщины, очевидно жены судьи, их семья живет в обычном номере. Правда, с отелем обличители подробностей отпуска председателя КСУ не ошиблись — это все тот же пятизвездочный Kempinski Palm Jumeirah.
За каких-то двадцать минут общения Тупицкий успел рассказать некоторые детали об имеющейся у него недвижимости в Крыму и вспомнил об отмене представления деклараций.
Также он считает, что его дом на территории Крымского полуострова площадью 200 кв.м не является чем-то слишком роскошным, как для курортной территории.
На вопрос относительно решения КСУ об отмене необходимости подачи деклараций Александр Тупицкий ответил, что был налицо конфликт интересов. Декларационной тему он и вовсе назвал многопрофильным предметом.
Кроме того, судья подискутировал с журналистом о том, кто имеет право устранять председателя Конституционного Суда от выполнения обязанностей и в конце концов предложил продолжить диалог уже на территории Украины.
Более того, в разговоре прозвучало обещание задекларировать этот январский отдых в Дубаи, чтобы все могли узнать, сколько же на самом деле на него потрачено средств. На видео же конкретной суммы Тупицкий так и не озвучил.
Ранее "Комментарии" сообщали о деталях противостояния украинской власти и Конституционного Суда.
А если вам более интересна тема уик-эндов, то предлагаем узнать, где зимний отдых проводят звезды украинского шоу-бизнеса.
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