Председатель КСУ рассказал о подробностях своего отдыха в Дубае (ВИДЕО)

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, который проводит зимний отдых в ОАЭ, рассказал, в каких апартаментах живет на самом деле. Видео разговора с судьей опубликовал Telegram-канал "Карточный офис".

Тупицкий действительно проживает в дорогом отеле. Фото: ЦензорНет

Стоит отметить, что Тупицкий довольно мирно отреагировал на вопросы журналиста и всячески поддерживал беседу, даже в какой-то момент предложил оператору присесть за их с семьей столик.

Впрочем в начале "интервью" чиновник возмутился тем, что СМИ якобы распространяют ложную информацию о его проживании на королевской вилле.

"Пойдите на ресепшн и поинтересуйтесь", — предложил Тупицкий.

По словам женщины, очевидно жены судьи, их семья живет в обычном номере. Правда, с отелем обличители подробностей отпуска председателя КСУ не ошиблись — это все тот же пятизвездочный Kempinski Palm Jumeirah.

За каких-то двадцать минут общения Тупицкий успел рассказать некоторые детали об имеющейся у него недвижимости в Крыму и вспомнил об отмене представления деклараций.

"Вы знаете, я хотел избавиться [недвижимости в Крыму — ред. ]. Но есть определенные нюансы. Я судья-докладчик по делу об аннексии Крыма. Против меня возбуждено уголовное дело в РФ, наложены экономические санкции на дом. Если бы вы мне помогли [избавиться от недвижимости — ред.], я бы с радостью", — рассказал Тупицкий во время беседы с журналистом.

Также он считает, что его дом на территории Крымского полуострова площадью 200 кв.м не является чем-то слишком роскошным, как для курортной территории.

На вопрос относительно решения КСУ об отмене необходимости подачи деклараций Александр Тупицкий ответил, что был налицо конфликт интересов. Декларационной тему он и вовсе назвал многопрофильным предметом.

"Дело, которое рассматривалось, касалась судебной власти. Конфликт при декларировании не имеет права существовать между органами исполнительной и судебной власти. Мы обсуждали это на собрании судей. [...] Ситуация на самом деле была спровоцирована", — отметил Тупицкий.

Кроме того, судья подискутировал с журналистом о том, кто имеет право устранять председателя Конституционного Суда от выполнения обязанностей и в конце концов предложил продолжить диалог уже на территории Украины.

Более того, в разговоре прозвучало обещание задекларировать этот январский отдых в Дубаи, чтобы все могли узнать, сколько же на самом деле на него потрачено средств. На видео же конкретной суммы Тупицкий так и не озвучил.

"В этом [в королевской вилле — ред. ] нет необходимости. Это наша семья, маленькая дочь осталась дома. Мы всегда отдыхаем в зависимости от того, чтобы когда ты едешь на отдых, то был минимальный определенный комфорт. Поэтому мы сегодня выбрали тот номер, который является комфортным для проживания. Ни о каких излишествах никогда... В нашей семье такого не было", — отметил судья.

Ранее "Комментарии" сообщали о деталях противостояния украинской власти и Конституционного Суда.

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