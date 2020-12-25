Подозрение Тупицкому: чем закончится противостояние власти и КСУ

Главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого вызывают на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для сообщения о подозрении (досудебное расследование ведется по ряду дел). Чем ответит на подобные действия КСУ и стоит ли ждать окончания противостояния между действующей властью и Конституционным судом разбирались украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Ответ на дело Татарова"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко обращает внимание, что пока в ситуации вокруг КСУ в целом и его председателя Александра Тупицкого, в частности, всё довольно туманно.

"Пока не ясно, по какой фабуле его вызывают в Офис генпрокурора. То ли это одно из старых дел, которое тянется еще с 2013 года, то ли что-то более свежее (напомним, что Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также госизмены главой КСУ – прим. ред.). КСУ дал довольно слабое пояснение на своей странице.

Оно на самом деле ничего не поясняет. А со стороны антикоррупционных органов и Офиса генпрокурора пока также комментариев мало. На повестке, насколько известно, стоит подпись зама генпрокурора Венедиктовой – Говды. Сама же Венедиктова, якобы, перед началом всех этих процессов ушла в отпуск. Прогнозировать в этой ситуации что-то тяжело. 28 декабря, возможно, всё станет более ясно",- отмечает Богдан Бондаренко.



Он также обращает внимание, что эта ситуация может быть ответом на негативные тезисы, которые идут сейчас в адрес Офиса президента (ОП) и Офиса генпрокурора (ОГ) касательно расследования дела замруководителя ОП – Олега Татарова. Напомним, что представители НАБУ вручили ему подозрение (дело УкрБуд и Нацгвардии), но дело решением Офиса генпрокурора передали в СБУ. И его рассмотрение в суде застопорилось.

"В ответ на критику за такие процессы, возможно, в ОП и ОГ пытаются показать, что – вот, пожалуйста, идут другие расследования, в том числе по главе КСУ. Так что справедливость, как бы, существует… Но ключевое здесь "как бы", похоже", — резюмирует Богдан Бондаренко.

"Давление осуществляется абсолютно открыто"

Объявление о вызове главы КСУ в ОГ для получения подозрения подозрительно совпало с недавними тезисами президента Зеленского в интервью американской прессе. Среди прочего, глава государства там заявил, что борется с ситуацией вокруг КСУ — и намерен искать механизмы принуждения к сотрудничеству. На это обращает внимание вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

"Можно с уверенностью сказать, что данные заявления и вызов главы КСУ для вручения подозрения – это огромное давление. Причем внепроцессуальное, — считает эксперт. – Выглядит это попыткой заставить КСУ принимать решения, которые выгодны на сегодняшний момент ОП. Или не принимать те, которые ей неудобны. Подобные вещи в дальнейшем приведут к делегитимизации решений, которые будут приняты КСУ под таким давлением. Причем давление осуществляется абсолютно открыто и давно вышло как за рамки законодательства, так и здравого смысла".

По мнению Ростислава Кравца, в сложившейся ситуации и любое формирование нового состава КСУ будет нелегитимным.

"Но именно этого, похоже, добивается действующая власть. Для чего уже в январе будут пытаться внести ряд довольно спорных изменений в закон о КСУ… Если давление не прекратится и стороны не сядут за стол переговоров, если президент не вернет ситуацию в законодательное поле, нас действительно будет ждать полноценный конституционный кризис, — прогнозирует эксперт. — С блокированием работы КСУ, с невозможностью создать новый легитимный его состав. Как следствие — полное уничтожение института КСУ, что на руку нашим иностранным "партнерам". Им уже удалось подчинить себе Верховный Суд. В связи с невозможностью подчинить КСУ, решили, видимо, его просто уничтожить. Тем самым Украина утратить контроль за деятельностью Верховной Рады и исполнительной ветвью властью, которых сейчас можно контролировать через КСУ. А это, в свою очередь, станет основой для узурпации власти".

Тем временем представитель президента в КСУ Федор Вениславский уверяет, что дело возбуждено по двум статьям — 384 ("введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа") и 386 ( "препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения") Уголовного кодекса Украина. По его словам, обнародованы пленки, в которых якобы фигурирует председатель Тупицкий. И они, считает Вениславский, свидетельствуют, что Тупицкий не соответствует тем критериям судьи КСУ, которые закреплены в Конституции.



Как сообщал портал "Комментарии", Журналисты заглянули за высокий забор поместья председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Именно он был одним из инициаторов отмены обязательного декларирования имущества.

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