10000 евро за ночь в отеле: куда отправился на отдых глава Конституционного Суда (ФОТО)

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Вечканова Елена
Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий вместе с женой улетел на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. О невероятных ценах на отель, в котором остановился судья, и другие подробности уик-энда сообщает Telegram-канал "Карточный Офис".
Глава КСУ отдыхает в Дубае. Фото: ccu.gov.ua
По инсайдерской информации, Тупицкий и его жена вылетели за границу еще 6 января. Сейчас же стало известно, что судья находится на отдыхе в Дубае.
Интересно, что не все подписчики поверили такой информации, поэтому потребовали "пруфы", то есть доказательства такого богатого отдыха Тупицкого. На следующий день, как и было обещано, в мессенджере появились фотографии председателя Конституционного Суда, которого президент Зеленский ранее отстранил на два месяца от исполнения обязанностей, на пляже.
Также на канале утверждают, что во время отдыха Тупицкий встретился с несколькими украинскими и российскими бизнесменами. Их имена владельцы канала обещают раскрыть позже. Темы, которые обсуждались в высоких кругах, неизвестны.
Стоит отметить, что информацию о вероятности отдыха Александра Тупицкого в Дубае также сообщал и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.
Ранее "Комментарии" исследовали, чем может закончиться противостояние украинской власти и Конституционного суда.
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