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10000 евро за ночь в отеле: куда отправился на отдых глава Конституционного Суда (ФОТО)

Тупицкий отдыхает за границей вместе с женой на королевской вилле

сегодня, 17:59
Автор:

Вечканова Елена

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий вместе с женой улетел на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. О невероятных ценах на отель, в котором остановился судья, и другие подробности уик-энда сообщает Telegram-канал "Карточный Офис".

10000 евро за ночь в отеле: куда отправился на отдых глава Конституционного Суда (ФОТО)

Глава КСУ отдыхает в Дубае. Фото: ccu.gov.ua

По инсайдерской информации, Тупицкий и его жена вылетели за границу еще 6 января. Сейчас же стало известно, что судья находится на отдыхе в Дубае.

10000 евро за ночь в отеле: куда отправился на отдых глава Конституционного Суда (ФОТО) - фото 2

"Королевская вилла в отеле Kempinski Palm Jumeirah, в котором семья проводит выходные стоит больше 300 000 гривен в сутки, имеет 4 спальни и собственный бассейн", — утверждают администраторы Telegram-канала.

Интересно, что не все подписчики поверили такой информации, поэтому потребовали "пруфы", то есть доказательства такого богатого отдыха Тупицкого. На следующий день, как и было обещано, в мессенджере появились фотографии председателя Конституционного Суда, которого президент Зеленский ранее отстранил на два месяца от исполнения обязанностей, на пляже.

10000 евро за ночь в отеле: куда отправился на отдых глава Конституционного Суда (ФОТО) - фото 3
10000 евро за ночь в отеле: куда отправился на отдых глава Конституционного Суда (ФОТО) - фото 4
10000 евро за ночь в отеле: куда отправился на отдых глава Конституционного Суда (ФОТО) - фото 5

"Как сообщают авторы фото, которые неслучайно стали свидетелями и слушателями нескольких разговоров судьи: Тупицкий считает президента болваном из-за введения карантина, в принципе очень недоволен руководством государства и очень расстроен из-за невозможности посещать спортзал", — пишут инсайдеры "Карточного Офиса".

Также на канале утверждают, что во время отдыха Тупицкий встретился с несколькими украинскими и российскими бизнесменами. Их имена владельцы канала обещают раскрыть позже. Темы, которые обсуждались в высоких кругах, неизвестны.

Стоит отметить, что информацию о вероятности отдыха Александра Тупицкого в Дубае также сообщал и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

Ранее "Комментарии" исследовали, чем может закончиться противостояние украинской власти и Конституционного суда.

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Источник: https://t.me/office_ua
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