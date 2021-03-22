Как устроен теневой партийный рынок в Украине

Из 349 политических партий Украины активное участие в политической жизни страны принимают менее 10% от их общего числа. Остальная масса – игроки на теневом рынке. Об этом говорится в статье издания "Комментарии".

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В ходе президентских выборов в 2019 году своих кандидатов в президенты выдвинули 24 партии. В парламентских же собственные партийные списки кандидатов сформировали только 22 партии. Еще 144 партии подали избирательные списки для участия в местных выборах 2020 года.

В ходе предвыборных кампаний весьма популярной схемой является выдвижение "технических" кандидатов и партий, чья цель состоит в выполнении двух задач. Во-первых – "откусывать" себе часть голосов избирателей, которые могут проголосовать за оппонента, а во-вторых – представлять участковые и избирательные комиссии, формирующиеся из числа участников избирательного процесса путем жеребьевки.

Однако для реализации данных целей необходимо принимать участие в выборах, что даже на региональном уровне реализуют менее половины украинских партий. Собственно, участие в местных выборах является одной из основных причин, побуждающих регистрировать политические партии, например, "Блок Кернеса – Успешный Харьков" и "Блок Светличной "Разом" Харьковской области, "Партия Винничан" или партия "Черновчан" и другие.

Основным же побудительным мотивом для "лидеров" политических партий, не принимающих участие в выборах, зачастую являются обычные амбиции или тщеславие. Ведь состоятельному человеку очень часто хочется почувствовать себя политиком.

Именно для таких людей и существует "теневой партийный рынок", о котором заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Хотя, если судить по публикациям СМИ, из-за роста числа партий и предложений "на партийном рынке", цены значительно упали. Если в 2012 году купить партию можно было за 200 тыс. долларов, при стоимости регистрации от 80-100 тыс. долларов, то в 2018-м, по данным СМИ суммы стартовали от 40-50 тыс. долларов. Аналогичную сумму – 50 тысяч долларов – за "готовую" и зарегистрированную Минюстом политическую партию, озвучил в январе 2020 года и председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Политтехнолог, партнёр SIC Group, глава Института демократии и развития "PolitA", лидер партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассказала, что технические партии для Украины – не редкость. Подделываются подписи, даются взятки — и такая псевдопартия регистрируется. После чего фейковые партии с техническими кандидатами участвуют в избирательном процессе — и продают места в избиркомах.

"Ситуацию хорошо знаю изнутри. Когда мы создавали свою партию "Национальная платформа", изначально собирали подписи публично, постили информацию об этом в соцсетях, рассказывали — кто собирает и где собирает, ездили по стране. И всё равно третьи лица звонили и говорили, что надо бы в Минюст "занести". Не привыкли, что такие подписи можно собрать реально и действовать "снизу", — говорит эксперт.

Если у партии нет сайта, страницы на Фейсбуке, где освещается ее деятельность, если нет самой этой деятельности (партия — это же политические взгляды и люди), то существование таких структур выглядит странно.

Ранее стало известно, сколько партий официально существует в Украине.

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