Как устроен теневой партийный рынок в Украине

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Таисия Ерохина
Из 349
политических партий Украины активное участие в политической жизни страны
принимают менее 10% от их общего числа. Остальная масса – игроки на теневом
рынке. Об этом говорится
в статье издания "Комментарии".
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
В ходе
президентских выборов в 2019 году своих кандидатов в президенты выдвинули 24
партии. В парламентских же собственные партийные списки кандидатов сформировали
только 22 партии. Еще 144 партии подали избирательные списки для участия в
местных выборах 2020 года.
В ходе
предвыборных кампаний весьма популярной схемой является выдвижение
"технических" кандидатов и партий, чья цель состоит в выполнении двух
задач. Во-первых – "откусывать" себе часть голосов избирателей,
которые могут проголосовать за оппонента, а во-вторых – представлять участковые
и избирательные комиссии, формирующиеся из числа участников избирательного
процесса путем жеребьевки.
Однако для
реализации данных целей необходимо принимать участие в выборах, что даже на региональном
уровне реализуют менее половины украинских партий. Собственно, участие в
местных выборах является одной из основных причин, побуждающих регистрировать
политические партии, например, "Блок Кернеса – Успешный Харьков" и
"Блок Светличной "Разом" Харьковской области, "Партия Винничан"
или партия "Черновчан" и другие.
Основным же
побудительным мотивом для "лидеров" политических партий, не
принимающих участие в выборах, зачастую являются обычные амбиции или тщеславие.
Ведь состоятельному человеку очень часто хочется почувствовать себя политиком.
Именно для таких
людей и существует "теневой партийный рынок", о котором заявил
министр юстиции Украины Денис Малюська. Хотя, если судить по публикациям СМИ,
из-за роста числа партий и предложений "на партийном рынке", цены
значительно упали. Если в 2012 году купить партию можно было за 200 тыс. долларов,
при стоимости регистрации от 80-100 тыс. долларов, то в 2018-м, по данным СМИ
суммы стартовали от 40-50 тыс. долларов. Аналогичную сумму – 50 тысяч долларов
– за "готовую" и зарегистрированную Минюстом политическую партию,
озвучил в январе 2020 года и председатель Комитета избирателей Украины Алексей
Кошель.
Политтехнолог,
партнёр SIC Group, глава Института демократии и развития "PolitA",
лидер партии "Национальная платформа" Екатерина
Одарченко рассказала, что технические партии для Украины – не редкость.
Подделываются подписи, даются взятки — и такая псевдопартия регистрируется.
После чего фейковые партии с техническими кандидатами участвуют в избирательном
процессе — и продают места в избиркомах.
Если у партии нет
сайта, страницы на Фейсбуке, где освещается ее деятельность, если нет самой
этой деятельности (партия — это же политические взгляды и люди), то
существование таких структур выглядит странно.
Ранее стало
известно, сколько
партий официально существует в Украине.
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