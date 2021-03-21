Стало известно, сколько партий официально существует в Украине

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Таисия Ерохина
По состоянию на 1
января 2020 года, согласно реестру Министерства юстиции Украины, в нашей стране
зарегистрировано 349 партий. Но так было не всегда. Об этом говорится
в статье издания "Комментарии".
Фото из открытых источников
Так, с
образованием СССР и вхождением в него большей части территории Украины,
единственной разрешенной партией была Коммунистическая партия Советского Союза,
имевшая территориальные подразделения во всех республиках СССР. С началом
программы политических и экономических реформ в СССР, получившей название
"Перестройка", произошла либерализация партийной системы. Именно в
тот период уже можно было создавать другие партии.
В 1990 году в
парламентских выборах Украинской ССР, наряду с коммунистической, впервые
приняли участие новые партии: Рух, Партия демократического возрождения Украины,
Демократическая партия Украины, Партия зеленых и прочие.
Постепенно общее
число политических партий росло. Так, в 2013 году на сайте Министерства юстиции
Украины, который ведет соответствующий реестр, значились порядка 120
политических сил. С 2014 года начался резкий рост числа регистрации новых
политических сил – их количество увеличилось на 38.
Пиком же стал
2015 год, когда в стране прибавилось еще 79 политпроектов, а общее их
количество выросло до 316. Правда, по
итогам 2017 года регистрация резко сократилась до 3, а общее число составило
355. В дальнейшем количество партий продолжало снижаться. В 2018 году осталось
350 партий, из которых "живыми", то есть активно функционирующими,
глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель назвал всего около 50.
Адвокат,
руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис
Бондар отмечает, что ни для кого не секрет, что меньшая часть – это
реальные партии, а большая часть созданы для перепродажи под новые политические
проекты олигархата или оттягивания голосов от конкурентов тех или иных
фаворитов выборов.
Но на любое
действие правительства можно посмотреть с двух диаметрально противоположных
сторон.
Ранее сообщалось,
почему нардепы
хотят лишить НАПК полномочий выявлять фиктивные расходы партий.
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