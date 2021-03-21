Стало известно, сколько партий официально существует в Украине

По состоянию на 1 января 2020 года, согласно реестру Министерства юстиции Украины, в нашей стране зарегистрировано 349 партий. Но так было не всегда. Об этом говорится в статье издания "Комментарии".

Фото из открытых источников

Так, с образованием СССР и вхождением в него большей части территории Украины, единственной разрешенной партией была Коммунистическая партия Советского Союза, имевшая территориальные подразделения во всех республиках СССР. С началом программы политических и экономических реформ в СССР, получившей название "Перестройка", произошла либерализация партийной системы. Именно в тот период уже можно было создавать другие партии.

В 1990 году в парламентских выборах Украинской ССР, наряду с коммунистической, впервые приняли участие новые партии: Рух, Партия демократического возрождения Украины, Демократическая партия Украины, Партия зеленых и прочие.

Постепенно общее число политических партий росло. Так, в 2013 году на сайте Министерства юстиции Украины, который ведет соответствующий реестр, значились порядка 120 политических сил. С 2014 года начался резкий рост числа регистрации новых политических сил – их количество увеличилось на 38.

Пиком же стал 2015 год, когда в стране прибавилось еще 79 политпроектов, а общее их количество выросло до 316. Правда, по итогам 2017 года регистрация резко сократилась до 3, а общее число составило 355. В дальнейшем количество партий продолжало снижаться. В 2018 году осталось 350 партий, из которых "живыми", то есть активно функционирующими, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель назвал всего около 50.

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар отмечает, что ни для кого не секрет, что меньшая часть – это реальные партии, а большая часть созданы для перепродажи под новые политические проекты олигархата или оттягивания голосов от конкурентов тех или иных фаворитов выборов.

Но на любое действие правительства можно посмотреть с двух диаметрально противоположных сторон.

"С одной стороны, закрытие партий, которые реально не работают, а только существуют на бумаге, уменьшит возможность создания проектов под выборы и разного рода манипуляций. А с другой стороны, такой подход нарушает принцип демократии в стране, — считает Бондар. — Если партия создана законно, имеет своих сторонников, ведёт активную деятельность, то ее закрытие очевидно ведёт к нарушению прав украинцев, которые поддерживают эту партию, и за которую уже отдали или в будущем собираются отдать свои голоса на выборах".

Ранее сообщалось, почему нардепы хотят лишить НАПК полномочий выявлять фиктивные расходы партий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!