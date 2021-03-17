Покупка и продажа партий в Украине: как это происходит

Язык
Coinspot 17.03.2021
BTC/USD
54905.56
ETH/USD
1760.14
LTC/USD
196.10
НБУ 17.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В Украине зарегистрировано несколько сотен
партий, но реально функционируют из них не все. "Комментарии" выяснили у
экспертов, покупаются ли (продаются) в Украине партии (франшизы), как это
происходит и почему, а также – какую роль в происходящем играет Минюст, который
регистрирует партии.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Адвокат,
руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар отмечает,
что в Украине зарегистрировано 365 политических
партий. По его словам, ни для кого не секрет, что меньшая часть из них реальные
партии, а большая часть созданы для перепродажи под новые политические проекты
олигархата или оттягивания голосов от конкурентов тех или иных фаворитов
выборов.
Но на любое действие правительства можно
посмотреть с двух диаметрально противоположных сторон.
"С одной стороны, закрытие партий, которые
реально не работают, а только существуют на бумаге, уменьшит возможность
создания проектов под выборы и разного рода манипуляций. А с другой стороны,
такой подход нарушает принцип демократии в стране, — считает Бондар. — Если
партия создана законно, имеет своих сторонников, ведёт активную деятельность,
то закрытие такой партии очевидно ведёт к нарушению прав украинцев, которые
поддерживают такую партию и за которую уже отдали или в будущем собираются
отдать свои голоса на выборах будь-то местных или парламентских или
президентских".
Адвокат с сожалением констатирует, что
некоторые решения принимаемые властью вызывают вопросы в части законности.
"А значит в Украине, по моему личному
убеждению, у части принимаемых решений представителями органов государственной
власти на первое место выходит политическая целесообразность, а не закон, —
убежден эксперт. — Купить партию в Украине на сегодня не есть большой
проблемой. Загуглив в интернете "купить партию", вы получите множество
вариантов с разными ценовыми предложениями. Вам останется только заплатить, а
продавцы осуществят процедуру полного переоформления, при необходимости изменят
название партии и адрес нахождения".
По словам Бондара, регистрация политических
партий в Украине всегда была крайне коррумпированной процедурой, без заноса
денег в Минюст вопрос не решался.
"Недавно был случай, когда создавалась новая
партия люди собрали необходимое количество подписей, однако Минюст отказал в
регистрации. В итоге представителям такой партии пришлось идти через суд и
когда они выиграли, по решению суда Минюст зарегистрировал партию. Закон — это
то, что должно ставиться представителями государственной власти при принятии
решений, на первое место. Если мы хотим действительно построить успешное
государство, то исключений в этом правиле быть не должно, ни при каких
обстоятельствах", — резюмировал Денис Бондар.
Политический
консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров говорит, что "партийный" бизнес в нашей стране — явление достаточно
распространённое, разнообразное в своих проявлениях и зрелое по возрасту и
объёмам.
Несмотря на то, что регистрация новой
структуры обходится дешевле покупки, продаются и целые партии (законодатель
спровоцировал это явление нормами об ограничениях участия в различных видах
выборов для совсем "свежих" партий), если интерес покупателя имеет
национальный или мультирегиональный масштаб.
По словам Бодрова, для финансово-политических
групп с аппетитом в один-два региона существует и рынок франшиз, когда на
продажу предлагается одна/несколько городских, районных или региональных
организаций партии. Зачастую, речь идёт о малых партиях, "свою"
региональную часть которой местная элита использует под свои интересы, а "остальное
девать некуда".
"Но, существуют и партийные проекты,
изначально созданные "под распродажу", например — партия "Ридне
мисто", для которой даже название выбиралось так, чтобы быть
универсально-местнопатриотичным и применимым к любому региону, — рассказал
эксперт. — Нужно отметить, что процедурно все требования закона о политических
партиях при передаче контроля над структурой либо её частью соблюдаются
обязательно. Требования к дальнейшему "использованию" партийной
структуры прописаны так, что без всех положенных "демократических"
процедур (конференции, переизбрания и перерегистрации руководящих органов)
права и надежды покупателя не будет защищены. Формально, такие сделки не
выпадают из правового поля, да и прямо запреты на них в законах не прописаны.
Потому и рынок, хоть и не побличный, но старый и устоявшийся, а операторами на
нем, в основном, являются политтехнологи, имеющие широкий круг потенциальных
заказчиков в регионах и сеть связей внутри цеха для поиска "объекта
покупки".
Другое дело — торговля квотами партий в избирательных
комиссиях. Бодров отмечает, что непарламентские партии грешат этим чаще, но и
партии с представительство в ВР частенько "разменивают" свое место в
ОВК или ТВК на "аналогичное в другом районе" или на некую сумму
денег.
"Тут уж органы могут усмотреть подготовку к препятствованию
свободному волеизъявлению граждан и завести дело по данному факту. Но,
зачастую, грешат подобными делами именно местные власти (у них больше
возможностей "влиять" на формирование комиссии, чем у заезжего парашютиста или оппозиции) и
местная полиция, зачастую, "не замечает" этих процессов", — заявил Андрей
Бодров.
Политтехнолог,
партнёр SIC Group, глава Института демократии и развития "PolitA",
лидер партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассказала, что технические партии для Украины – не редкость. Подделываются подписи,
даются взятки — и такая псевдопартия регистрируется. После чего фейковые партии
с техническими кандидатами участвуют в избирательном процессе — и продают места
в избиркомах.
"Ситуацию хорошо знаю изнутри. Когда мы
создавали свою партию "Национальная платформа", изначально собирали подписи
публично, постили информацию об этом в соцсетях, рассказывали — кто собирает и
где собирает, ездили по стране. И всё равно третьи лица звонили и говорили, что
надо бы в Минюст "занести". Не привыкли, что такие подписи можно собрать
реально и действовать "снизу", — говорит эксперт.
На недавнем форуме внепарламентских партий
говорили многие о существующих проблемах. О том, что за любые изменения устава,
еще что-то третьи лица требовали платеж "за юруслуги", чтобы документы в
Минюсте прошли".
Если у партии нет сайта, страницы на Фейсбуке,
где освещается ее деятельность, если нет самой этой деятельности (партия — это
же политические взгляды и люди), то существование таких структур выглядит
странно.
"Как странно много нецелесообразной регуляторной
политики, которая не решает настоящие проблемы (тот же теневой рынок
технических партий — известны расценки за вхождение в комиссии, после чего
делаются фальсификации), тогда как на настоящие движения, где есть люди и идеи,
производится давление", — подытожила Екатерина Одарченко.
Напомним, эксперты оценили, каковы шансы на
коалицию Тимошенко с Зеленским.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости