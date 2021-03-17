Покупка и продажа партий в Украине: как это происходит

В Украине зарегистрировано несколько сотен партий, но реально функционируют из них не все. "Комментарии" выяснили у экспертов, покупаются ли (продаются) в Украине партии (франшизы), как это происходит и почему, а также – какую роль в происходящем играет Минюст, который регистрирует партии.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Купить партию в Украине на сегодня не есть большой проблемой"

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар отмечает, что в Украине зарегистрировано 365 политических партий. По его словам, ни для кого не секрет, что меньшая часть из них реальные партии, а большая часть созданы для перепродажи под новые политические проекты олигархата или оттягивания голосов от конкурентов тех или иных фаворитов выборов.

Но на любое действие правительства можно посмотреть с двух диаметрально противоположных сторон.

"С одной стороны, закрытие партий, которые реально не работают, а только существуют на бумаге, уменьшит возможность создания проектов под выборы и разного рода манипуляций. А с другой стороны, такой подход нарушает принцип демократии в стране, — считает Бондар. — Если партия создана законно, имеет своих сторонников, ведёт активную деятельность, то закрытие такой партии очевидно ведёт к нарушению прав украинцев, которые поддерживают такую партию и за которую уже отдали или в будущем собираются отдать свои голоса на выборах будь-то местных или парламентских или президентских".

Адвокат с сожалением констатирует, что некоторые решения принимаемые властью вызывают вопросы в части законности.

"А значит в Украине, по моему личному убеждению, у части принимаемых решений представителями органов государственной власти на первое место выходит политическая целесообразность, а не закон, — убежден эксперт. — Купить партию в Украине на сегодня не есть большой проблемой. Загуглив в интернете "купить партию", вы получите множество вариантов с разными ценовыми предложениями. Вам останется только заплатить, а продавцы осуществят процедуру полного переоформления, при необходимости изменят название партии и адрес нахождения".

По словам Бондара, регистрация политических партий в Украине всегда была крайне коррумпированной процедурой, без заноса денег в Минюст вопрос не решался.

"Недавно был случай, когда создавалась новая партия люди собрали необходимое количество подписей, однако Минюст отказал в регистрации. В итоге представителям такой партии пришлось идти через суд и когда они выиграли, по решению суда Минюст зарегистрировал партию. Закон — это то, что должно ставиться представителями государственной власти при принятии решений, на первое место. Если мы хотим действительно построить успешное государство, то исключений в этом правиле быть не должно, ни при каких обстоятельствах", — резюмировал Денис Бондар.

"Существуют и партийные проекты, изначально созданные "под распродажу""

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров говорит, что "партийный" бизнес в нашей стране — явление достаточно распространённое, разнообразное в своих проявлениях и зрелое по возрасту и объёмам.

Несмотря на то, что регистрация новой структуры обходится дешевле покупки, продаются и целые партии (законодатель спровоцировал это явление нормами об ограничениях участия в различных видах выборов для совсем "свежих" партий), если интерес покупателя имеет национальный или мультирегиональный масштаб.

По словам Бодрова, для финансово-политических групп с аппетитом в один-два региона существует и рынок франшиз, когда на продажу предлагается одна/несколько городских, районных или региональных организаций партии. Зачастую, речь идёт о малых партиях, "свою" региональную часть которой местная элита использует под свои интересы, а "остальное девать некуда".

"Но, существуют и партийные проекты, изначально созданные "под распродажу", например — партия "Ридне мисто", для которой даже название выбиралось так, чтобы быть универсально-местнопатриотичным и применимым к любому региону, — рассказал эксперт. — Нужно отметить, что процедурно все требования закона о политических партиях при передаче контроля над структурой либо её частью соблюдаются обязательно. Требования к дальнейшему "использованию" партийной структуры прописаны так, что без всех положенных "демократических" процедур (конференции, переизбрания и перерегистрации руководящих органов) права и надежды покупателя не будет защищены. Формально, такие сделки не выпадают из правового поля, да и прямо запреты на них в законах не прописаны. Потому и рынок, хоть и не побличный, но старый и устоявшийся, а операторами на нем, в основном, являются политтехнологи, имеющие широкий круг потенциальных заказчиков в регионах и сеть связей внутри цеха для поиска "объекта покупки".

Другое дело — торговля квотами партий в избирательных комиссиях. Бодров отмечает, что непарламентские партии грешат этим чаще, но и партии с представительство в ВР частенько "разменивают" свое место в ОВК или ТВК на "аналогичное в другом районе" или на некую сумму денег.

"Тут уж органы могут усмотреть подготовку к препятствованию свободному волеизъявлению граждан и завести дело по данному факту. Но, зачастую, грешат подобными делами именно местные власти (у них больше возможностей "влиять" на формирование комиссии, чем у заезжего парашютиста или оппозиции) и местная полиция, зачастую, "не замечает" этих процессов", — заявил Андрей Бодров.

"Фейковые партии с техническими кандидатами участвуют в избирательном процессе"

Политтехнолог, партнёр SIC Group, глава Института демократии и развития "PolitA", лидер партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассказала, что технические партии для Украины – не редкость. Подделываются подписи, даются взятки — и такая псевдопартия регистрируется. После чего фейковые партии с техническими кандидатами участвуют в избирательном процессе — и продают места в избиркомах.

"Ситуацию хорошо знаю изнутри. Когда мы создавали свою партию "Национальная платформа", изначально собирали подписи публично, постили информацию об этом в соцсетях, рассказывали — кто собирает и где собирает, ездили по стране. И всё равно третьи лица звонили и говорили, что надо бы в Минюст "занести". Не привыкли, что такие подписи можно собрать реально и действовать "снизу", — говорит эксперт.

На недавнем форуме внепарламентских партий говорили многие о существующих проблемах. О том, что за любые изменения устава, еще что-то третьи лица требовали платеж "за юруслуги", чтобы документы в Минюсте прошли".

Если у партии нет сайта, страницы на Фейсбуке, где освещается ее деятельность, если нет самой этой деятельности (партия — это же политические взгляды и люди), то существование таких структур выглядит странно.

"Как странно много нецелесообразной регуляторной политики, которая не решает настоящие проблемы (тот же теневой рынок технических партий — известны расценки за вхождение в комиссии, после чего делаются фальсификации), тогда как на настоящие движения, где есть люди и идеи, производится давление", — подытожила Екатерина Одарченко.

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