Не качеством, так количеством: сколько политических партий в Украине

Существование более чем одной официально разрешенной партии в стране является показателем наличия политической свободы и демократии. Но временами этот показатель зашкаливает, а большое количество партий свидетельствует не о развитии демократии, а об атомизированной партийной системе, при которой общее число партий не имеет значения. Ведь по-настоящему влиятельными и активно функционирующими остаются всего несколько политсил.



Верховная Рада

Как менялся партийный ландшафт Украины

С образованием СССР и вхождением в него большей части территории Украины, единственной разрешенной партией была Коммунистическая партия Советского Союза, имевшая территориальные подразделения во всех республиках СССР.

С началом программы политических и экономических реформ в СССР, получившей название "Перестройка", произошла либерализация партийной системы. Именно в тот период уже можно было создавать другие партии. В 1990 году в парламентских выборах Украинской ССР, наряду с коммунистической, впервые приняли участие новые партии: Рух, Партия демократического возрождения Украины, Демократическая партия Украины, Партия зеленых и прочие.

Постепенно общее число политических партий росло. Так, в 2013 году на сайте Министерства юстиции Украины, который ведет соответствующий реестр, значились порядка 120 политических сил. С 2014 года начался резкий рост числа регистрации новых политических сил – их количество увеличилось на 38. Пиком же стал 2015 год, когда в стране прибавилось еще 79 политпроектов, а общее их количество выросло до 316. Правда, по итогам 2017 года регистрация резко сократилась до 3, а общее число составило 355.

В дальнейшем количество партий продолжало снижаться. В 2018 году осталось 350 партий, из которых "живыми", то есть активно функционирующими, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель назвал всего около 50.

Со временем количество партий продолжило уменьшаться. По состоянию на 1 января 2020 согласно реестру Министерства юстиции Украины их зарегистрировано 349.

Жизнь партии: от "рождения" до "смерти"

Процедура создания политической партии в Украине прописана в законах Украины "О политической партии" и "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей". Так, для регистрации партии потребуются заявление, документы заявителя, 10 тысяч подписей граждан Украины в поддержку решения о создании партии, устав, программа партии и другие документы. Также нужно заплатить государственную пошлину – 140 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря – 317 800 гривен).

Но Министерство юстиции может и отказать партии в регистрации. Основанием для отказа стать, например, несоответствие требованиям Конституции и законов Украины.

Так, в 2019 году отказали в регистрации кандидатам в народные депутаты от Компартии Украины, а ее лидеру Петру Симоненко – в президенты Украины. Причиной стал принятый в 2015 году Закон Украины "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", в результате действия которого Коммунистическую партию запретили.

Созданием партии можно заняться самостоятельно, или же поручить это дело юристам, которые обещают сделать это за 30-45 рабочих дней. Такая помощь обойдется около 30 тыс. грн, не считая дополнительных услуг.

Процесс регистрации партии в Украине нельзя назвать сложным, и рост их числа 2014-2016 годах побудило экспертов заявить о необходимости ужесточить требования к созданию партий.

Статья 23 Закона Украины "О политических партиях" называет два основания для прекращения деятельности политической силы: решение о реорганизации или ликвидации, принятого самой партией и аннулирование регистрации. Во втором случае, если в течение 3 лет с момента регистрации партии будет выявлено нарушение требований к политсиле для ее регистрации, или в течение 10 лет партия не выдвинет кандидатов в народные депутаты и президенты Украины, Министерство юстиции должно обратиться в суд с требованием аннулировать регистрацию.

В 2020 году Минюст решил активно использовать данное условие. Глава ведомства Денис Малюська заявил о подаче исков в суд на аннулирование регистрации сразу 48 политических партий Украины. Как отметил министр, таким образом будет "подниматься дисциплина самих партий, обеспечиваться защита избирателей от политических мошенников и ликвидироваться "теневой" рынок по торговле политическими партиями".

"Технические партии" и "теневой партийный рынок"

Как свидетельствуют осенние опросы основных социологических центров и компаний Украины – Социологической группы "Рейтинг", КМИС, Центра имени Разумкова и R&B Group – шансы преодолеть 5% барьер на выборах в Верховную Раду имеют 4-5 партий, в числе которых "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", БЮТ и, по данным R&B Group, "Сила и честь".

В ходе президентских выборов в 2019 году своих кандидатов в президенты выдвинули 24 партии. В парламентских же собственные партийные списки кандидатов сформировали только 22 партии. Еще 144 партии подали избирательные списки для участия в местных выборах 2020 года.

Получается, что из 349 политических партий Украины активное участие в политической жизни страны принимают менее 10% от их общего числа.

В ходе предвыборных кампаний весьма популярной схемой является выдвижение "технических" кандидатов и партий, чья цель состоит в выполнении двух задач. Во-первых – "откусывать" себе часть голосов избирателей, которые могут проголосовать за оппонента, а во-вторых – представлять участковые и избирательные комиссии, формирующиеся из числа участников избирательного процесса путем жеребьевки.

Однако для реализации данных целей необходимо принимать участие в выборах, что даже на региональном уровне реализуют менее половины украинских партий. Собственно, участие в местных выборах является одной из основных причин, побуждающих регистрировать политические партии, например, "Блок Кернеса – Успешный Харьков" и "Блок Светличной "Разом" Харьковской области, "Партия Винничан" или партия "Черновчан", партии "Украинская Перспектива" Александра Вилкула и "Громадська сила" Загида Краснова нв Днепропетровской области и другие.

Основным же побудительным мотивом для "лидеров" политических партий, не принимающих участие в выборах, зачастую являются обычные амбиции или тщеславие. Ведь состоятельному человеку очень часто хочется почувствовать себя политиком.

Именно для таких людей и существует "теневой партийный рынок", о котором заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Хотя, если судить по публикациям СМИ, из-за роста числа партий и предложений "на партийном рынке", цены значительно упали.

Если в 2012 году купить партию можно было за 200 тыс. долл., при стоимости регистрации от 80-100 тыс. долл., то в 2018-м, по данным "Сегодня", и "Страны" суммы стартовали от 40-50 тыс. долл..

Аналогичную сумму – 50 тысяч долларов – за "готовую" и зарегистрированную Минюстом политическую партию, озвучил в январе 2020 года и председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Украинские политики болеют "генеральской болезнью". Любят титулы, красивые должности, награды. Бизнесмены добавляют к своей визитке надпись "лидер партии", – так объяснял большое число "мертвых партий" Кошель сайту Gazeta.ua.

По словам главы КИУ, процесс регистрации партии осложняется требованиями к регистрации областных ячеек. Поэтому проще, хоть и дороже, купить уже готовую политическую партию. Также он рекомендовал ужесточить требования к финансовой отчетности партий. Например, лишать политические силы регистрации в случае отсутствия отчетов. Интересно, что начиная со 2 квартала 2020 года все парламентские партии, получающие финансирование из госбюджета, прекратили подавать отчетность.

Напомним, "Комментарии" выяснили у экспертов, покупаются ли (продаются) в Украине партии (франшизы), как это происходит и почему, а также – какую роль в происходящем играет Минюст, который регистрирует партии.

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