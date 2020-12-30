Кадровая революция Зеленского: как президент нарушает закон и что будет дальше

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении (сроком на два месяца) Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда Украины и уволил неоднократно критиковавшего его генерала Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Комментарии" узнали у экспертов, о чём говорят эти решения, почему они приняты именно сейчас и какие могут быть последствия.

"В правовом государстве такие вещи недопустимы"

Комментируя отстранение Тупицкого, эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк напоминает, что Конституция Украины в пункте 31 части первой 106 статьи четко определяет рамку полномочий президента Украины. Она не может сужаться или расширяться любыми другими законами. Всё остальное — манипуляция и подталкивание президента Украины к нарушению Конституции.

"Учитывая то, что президент Украины имеет неофициальный титул "гарант Конституции", любая игра против этих правил с его стороны, практически нивелирует статус последней инстанции гарантий Конституции и прав. Поэтому предложение об отстранении главы КСУ Тупицкого, влечет за собой обострение и еще больше погружает в кризис институты государства, — уверен эксперт. — Это значит, что мы всё больше погружаемся в правовую анархию и нигилизм. В правовом государстве такие вещи недопустимы, а вот в диктатуре – вполне… Если целью ставится построение диктатуры, тогда Украина делает разворот на 180 градусов против европейского вектора и ценностей. И поворачивается лицом к постсоветским диктатурам, где право силы побеждает силу права".

Что касается увольнения Кривоноса с должности заместителя главы СНБО, то это, считает Тарас Семенюк, ослабляет звено профессиональных военных в команде президента.

"Теперь Кривонос легко может стать на сторону Порошенко — и быть торпедой, которая будет бить в ахиллесову пяту команды Зеленского, то есть его окружения. Кривонос знает много", — подчеркивает эксперт.

"Уволить Тупицкого нельзя"

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук считает, что отставка Кривоноса назревала давно из-за перманентного конфликта, в котором он находился по отношению к другим участникам команды.

"Именно сейчас это решение принято потому, что в последние дни информационная активность Кривоноса в плане обвинений достигла своего пика", — считает политолог.

Так, генерал жестко прошелся по Зеленскому, который заявил, что в случае войны с Россией в Украине будут мобилизованы все мужчины и женщины.

Также недавно от него "прилетело" спикеру делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексею Арестовичу, ставшему еще и внештатным советником главы Офиса президента.

В интервью, которое Кривонос дал за несколько дней до увольнения, он заявил, что Арестович якобы завел в 2018 году группу снайперов на минное поле на Донбассе.

"Отстранение Тупицкого — более важное решение, поскольку ранее у нас не было соответствующих прецедентов, — считает Петр Олещук. — Нужно уточнить, что речь идет не об увольнении а именно об отстранении на определенный срок ведения следственных действий. Ни в Конституции, ни в законе о Конституционном суде эта процедура не определена… Президент ссылается на уголовно-процессуальный кодекс. В целом, конечно, пребывание Тупицкого на должности на фоне выдвижения ему обоснованных подозрений в осуществлении преступлений против правосудия выглядит ненормальным явлением. Но уволить его нельзя. Потому нашли соответствующее временное решение с тем, чтобы офис Генпрокурора смог собрать все доказательства. Впрочем, тяжело представить, что в случае Тупицкого не "всплывет" что-то ещё… Последствия решения президента будут исключительно информационные. Эту тему будут обсуждать некоторое время".

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