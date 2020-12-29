Зеленский уволил с должности Сергея Кривоноса

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Дмитрий Симоненко
Глава украинского государства Владимир Зеленский уволил с должности заместителя Секретаря РНБО Сергея Кривоноса. Соответствующий нормативный акт об увольнении политика был опубликован на сайте Офиса президента в 19.50.
Ранее "Комментарии" писали о том, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что Генштаб ВСУ в 2014 году отработал план противодействия захвату территории Украины, в случае реализации которого, вполне вероятно, оккупации Крыма не произошло бы.
Кроме того, порталу стало известно о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае войны с Россией в Украине будут воевать все – мобилизовать собираются и мужчин, и женщин. Заявление президента и возможность открытой войны с РФ проанализировали для портала "Комментарии" эксперты.
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