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Главная Новости Политика внутренняя политика Зеленский уволил с должности Сергея Кривоноса
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Зеленский уволил с должности Сергея Кривоноса

Политик передан в распоряжение Министра обороны

сегодня, 20:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава украинского государства Владимир Зеленский уволил с должности заместителя Секретаря РНБО Сергея Кривоноса. Соответствующий нормативный акт об увольнении политика был опубликован на сайте Офиса президента в 19.50. 

Зеленский уволил с должности Сергея Кривоноса

Ранее "Комментарии" писали о том, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что Генштаб ВСУ в 2014 году отработал план противодействия захвату территории Украины, в случае реализации которого, вполне вероятно, оккупации Крыма не произошло бы. 

Кроме того, порталу стало известно о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае войны с Россией в Украине будут воевать все – мобилизовать собираются и мужчин, и женщин. Заявление президента и возможность открытой войны с РФ проанализировали для портала "Комментарии" эксперты.



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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/6042020-36193
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