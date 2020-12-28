Всеобщая мобилизация в Украине: что скрывается за заявлениями Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае войны с Россией в Украине будут воевать все – мобилизовать собираются и мужчин, и женщин. Заявление президента и возможность открытой войны с РФ проанализировали для портала "Комментарии" эксперты.



Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Отголоски закрытого доклада

"Традиционно главы государств, озвучивая те или иные даже общие тезисы, руководствуются информацией с ограниченным доступом. Я не исключаю, что данное заявление Зеленского могло быть отголоском некоего закрытого доклада", – говорит руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко.

Он подчеркивает, что не является тайной, что РФ продолжает усиливать концентрацию военных на оккупированном полуострове Крым. И, согласно заявлениям министра обороны Украины Андрея Тарана, готовится разместить там ядерное оружие.

"Тем не менее, подобные слова от Верховного Главнокомандующего в русле подготовки Крымской платформы, а также попыток наладить работу в ТКГ и участниками Нормандской четверки могут внести деструктивное зерно в дальнейшие переговоры", – предупреждает Игорь Чаленко.

Что касается заявления о мобилизации, то здесь, отмечает руководитель ЦАС, центральные органы власти целиком и полностью должны опираться на действующий закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"По сути, Зеленский ничего экстраординарного и не сказал. Проблема лишь в том, что сейчас эффективность мобилизационных структур несколько снизилась. И если Зеленский делает подобные заявления, то необходимо провести соответствующий аудит, – считает Игорь Чаленко. – Что касается так называемой "большой войны" с РФ, то, по моему мнению, такими словами мы преуменьшаем значимость почти семи лет конфликта на Востоке Украины и аннексию Крымского полуострова 2014 года. Пойдет ли Россия на открытую военную агрессию? Возможно, но лишь в случае исчерпывания других рычагов влияния. Плюс, не стоит забывать, что финансирования полуострова со стороны РФ сокращается, а это свидетельствует об экономических проблемах в России. Потому я делаю ставку, что решать тот же вопрос с водоснабжением Крыма РФ будет политическим давлением. Также не исключаю, что в ход пойдет вопрос предоставления вакцины "Спутник V" с якобы гуманитарной целью".

Символическая политика

По мнению заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, заявления президента о тотальной мобилизации в случае войны с РФ – это скорее элемент символической, чем реальной политики.

"Во-первых, существует невысокая вероятность того, что Россия будет вести прямую и официально объявленную войну. Ее стратегия остается неизменной – "закрыть" тему Крыму и перевести тему Донбасса на переговоры Украина-"республики". То есть, быть посредником и "рукопожатой" страной, а не изгоем, – поясняет эксперт. – Во-вторых, современные войны, в отличие от войн середины XX века, не требуют тотальной мобилизации в армию всего населения. Они ведутся, прежде, всего в информационном пространстве. А войска заходят на территории, где уже есть поддержка оккупантов. Из такой войны с РФ мы не выходили. И, по сути, все мы и так являемся мобилизованными на нее – как распространители информации (как проукраинской, так и пророссийской)".

Учитывая это, заявления президента нельзя назвать ни правильными, ни неправильными, считает Богдан Петренко.

"Они просто есть. И в них он пытается действительно позиционировать себя как патриот Украины (на что делал акцент первый президент Леонид Кучма). И дает сигнал о готовности бороться за Украину и военным путем, – отмечает эксперт. – В то же время, правы и те, кто считает, что тотальная мобилизация обречена на провал на практике. Хотя бы потому, что тотальной мобилизации в современных войнах не бывает".

Богдан Петренко признался, что в этом заявлении его больше задел не вопрос тотальной мобилизации, а другое. То, что большая война – "Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает". Именно это – позиция разжалобить Москву, потому что кому-то плохо – никогда не производило никакого эффекта на Кремль, – подчеркивает эксперт. – И корректно президент должен сказать, что "Большая война – это будет плохо для России. Потому что украинцы готовы к сопротивлению". А так – это выглядело как заявление главы государства, которому кроме как жалости нечем противодействовать агрессору".

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, чего ожидает от 2021 года.

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