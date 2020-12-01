Ермак назначил Арестовича внештатным советником

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Ольга Чародий
Глава Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера
делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича
своим внештатным советником. Он будет отвечать за коммуникации в сфере
национальной безопасности и обороны. Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Об этом говорится в сообщении на сайте президента. Как отметил Ермак, в задачи Арестовича будет входить противодействие фейковой информации и обвинениям.
"Мы — единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", — отметил Ермак.
Сегодня Арестовича официально представили на встрече с руководителями профильных ведомств. Ранее советник Ермака заявлял, что в Кемле не хотят прогресса в переговорах по Донбассу. На прошлой неделе Киев инициировал внеочередное заседание ТКГ, однако, скорее всего, оно не состоится.
Андрей Ермак выразил надежду, что новый советник построит конструктивную работу со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.
Как сообщал портал "Комментарии",
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