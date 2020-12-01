kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.12.2020

BTC/USD

18935.09

ETH/USD

593.62

LTC/USD

88.05

НБУ 01.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Ермак назначил Арестовича внештатным советником
commentss НОВОСТИ Все новости

Ермак назначил Арестовича внештатным советником

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, назначение Арестовича связано с фейками в украинском информационном пространстве, на которые нужно быстро и качественно реагировать.

сегодня, 21:39
Автор:

Ольга Чародий

Глава Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича своим внештатным советником. Он будет отвечать за коммуникации в сфере национальной безопасности и обороны.

Ермак назначил Арестовича внештатным советником

Фото: из открытых источников

Об этом говорится в сообщении на сайте президента. Как отметил Ермак, в задачи Арестовича будет входить противодействие фейковой  информации и обвинениям.

"Мы — единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", — отметил Ермак.

Сегодня Арестовича официально представили на встрече с руководителями профильных ведомств. Ранее советник Ермака заявлял, что в Кемле не хотят прогресса в переговорах по Донбассу. На прошлой неделе Киев инициировал внеочередное заседание ТКГ, однако, скорее всего, оно не состоится.

Андрей Ермак выразил надежду, что новый советник построит конструктивную работу со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.

Как сообщал портал "Комментарии",

 

Арестович привел перечень мер, которые необходимо осуществить правительству Украины. Речь идет, в частности, о реформе МВД, судебной реформе, принятии закона о коллаборантах, а также об отставке Тарана и Хомчака. Он добавил, что в украинской армии должны появится новые, "патриотичные без кавычек, фигуры, с верными ценностными установками, вызревающие во власти и в политике, бизнесе,


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://president.gov.ua/news/kerivnik-ofisu-prezidenta-priznachiv-oleksiya-arestovicha-sv-65357
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ