Гончаренку запретили выступать в ПАСЕ

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Данило Матюха
Народный депутат от партии "Европейская солидарность" и члена украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Алексея Гончаренко лишили возможности выступать в ПАСЕ. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.
Алексей Гончаренко - фото: dumskaya.net
По его словам, такое решение было принято из-за доноса председателя российской делегации Толстого с которым нардеп имел конфликт во время зимней сессии парламентской ассамблеи. Следующие три месяца Гончаренко не сможет выступать в ПАСЕ.
Также политик добавил, что рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Демса из-за украинского флага и вопросы Меркель перенесли на начало июня.
Напомним, что 28 января 2021 года Алексей Гончаренко устроил перепалку с главой делегации России Петром Толстым и назвал его пропагандистом, негодяем и убийцей. Также нардеп сказал, что место Толстого в "комнате для грязи" и послал его "крутиться на шесте Путина". В ответ на реплики Гончаренко у Толстого сдали нервы и он попросил больше не предоставлять слова украинской делегации. На это украинский политик ответил, что российским пропагандистам не нужна правда и назвал Толстого антисемитом и украинофобом. Российский политик Петр Толстой неоднократно оправдывал оккупацию Крыма в 2014 году и называл Украину неполноценным государством.Ранее Алексей Гончаренко в кулуарах ПАСЕ устроил перепалку с журналистами российского федерального канала.
"Комментарии" сообщали о том, что в Кремле заявили о серьезных разногласиях Байдена и Путина насчет войны на Донбассе.
Также можно узнать мнения экспертов насчет объединения Коломойского и Порошенко против Зеленского.
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Новости
Александр
28 апреля 2021, 08:54
Валерий, Украина находится на самом последнем месте по ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ !!!
Александр
28 апреля 2021, 08:53
Гончаренко полудурок
Анатолий
27 апреля 2021, 20:23
"Брат", вот бы тебе клизму напалмовую в зад, что бы мозги продуло
Валерий
27 апреля 2021, 20:10
Больше всего россияне боятся ПРАВДЫ , особенно о себе !
Брат
27 апреля 2021, 15:17
Поражен логикой псевдожурналюг из страны-юкрейны-палата 6.Оказываеться,когда именно скандальный гончар выражаеться как последний бомжара,то это нормально,а у Толстого"сдали нервы"-когда он спокойно указал на неадеквата гончара!!! Ну да ю,у укров-ложь-это правда,черное-это белое,плохое-это хорошее.Дебилы,блд.Еще раз-таких спасет только напалм