Гончаренку запретили выступать в ПАСЕ

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" и члена украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Алексея Гончаренко лишили возможности выступать в ПАСЕ. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

Алексей Гончаренко - фото: dumskaya.net

По его словам, такое решение было принято из-за доноса председателя российской делегации Толстого с которым нардеп имел конфликт во время зимней сессии парламентской ассамблеи. Следующие три месяца Гончаренко не сможет выступать в ПАСЕ.

Также политик добавил, что рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Демса из-за украинского флага и вопросы Меркель перенесли на начало июня.

Напомним, что 28 января 2021 года Алексей Гончаренко устроил перепалку с главой делегации России Петром Толстым и назвал его пропагандистом, негодяем и убийцей. Также нардеп сказал, что место Толстого в "комнате для грязи" и послал его "крутиться на шесте Путина". В ответ на реплики Гончаренко у Толстого сдали нервы и он попросил больше не предоставлять слова украинской делегации. На это украинский политик ответил, что российским пропагандистам не нужна правда и назвал Толстого антисемитом и украинофобом. Российский политик Петр Толстой неоднократно оправдывал оккупацию Крыма в 2014 году и называл Украину неполноценным государством.

"Комментарии" сообщали о том, что в Кремле заявили о серьезных разногласиях Байдена и Путина насчет войны на Донбассе.

Также можно узнать мнения экспертов насчет объединения Коломойского и Порошенко против Зеленского.





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