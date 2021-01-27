Объединятся ли Коломойский и Порошенко против президента Зеленского — эксперты

Не так давно в обществе появились слухи о том, что извечные противники Игорь Коломойский и Петр Порошенко зарыли топор войны — и будут теперь вместе "топить" Зеленского. Одновременно с этим прослеживаются и определенные действия в унисон "Европейской солидарности" и ОПЗЖ. Неужели есть возможность того, что нас ожидают невероятные политические союзы в обозримом будущем? Так ли это? За ответом "Комментарии" обратились к экспертам.

Могут ли извечные враги объединиться против Зеленского? Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк





"У Коломойского есть застаревшие обиды на Порошенко"

Политологу, эксперту Украинского института политики Даниилу Богатыреву такого рода союзы (Порошенко+Коломойский, Порошенко+Медведчук) кажутся маловероятными.

"Мы видим, что все СМИ, ресурсы, которые аффилированы с Порошенко и "Евросолидарностью", работают — и весьма интенсивно — как против Коломойского, так и против его депутатской группы в парламенте. В частности, недавно весьма активно клеймили народного депутата Дубинского, против которого введены американские санкции. Кроме того, у Коломойского есть застаревшие обиды на Порошенко за "отжим" Укрнафты и Приватбанка. Он этого наверняка не забыл", — подчеркивает Даниил Богатырев.

Не видит он и предпосылок для союза ОПЗЖ и ЕС. По мнению эксперта, этого не поняли бы избиратели ни одной, ни другой политсилы.

"При этом мы должны понимать, что переговоры (закулисные) между различными политическими лидерами и их силами идут всегда. Но когда в прессу просачивается что-то из этих переговоров, какие-то слухи (возможно, правдивые, возможно — нет), или становится известен сам факт переговоров, журналисты нередко придумывают конспирологические теории. Хоть на самом деле такие встречи зачастую ничего не значат", — говорит Даниил Богатырев.

"Эти и подобные им беспочвенные слухи распространяются исключительно из Офиса президента"

"Слухами земля украинская полнится, — отмечает заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий. — Говорят, что и Тимошенко с Медведчуком об альянсе договорились. Что к их кампании Ахметов присоединился. И все объединяются единым фронтом, чтобы скинуть зловредного Зеленского и его "шайку" слуг в Раде. При этом, по тем же слухам, Коломойский и Ахметов скупили в Раде по сто депутатских "штыков" у СН. Как это корреспондируется, например, со слухом об участии Коломойского и Ахметова в дворцовом "перевороте"? Они, что оба верят, что их "За Майбутнє" или партия Ляшко способны поднять столько мандатов, в случае досрочных? Точно ведь не поднимут. Тогда зачем?"

По мнению эксперта, единственной заинтересованной в досрочных выборах Рады политсилой является ОПЗЖ, у которой кардинально растет рейтинг по причине массового перетока разочарованных избирателей юга и востока от "Слуги народа" в пользу Оппоплатформы.

"По данным закрытых соцопросов, ОПЗЖ в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях, в случае досрочных в Раду занимает первое место с уровнем поддержки 30-35%. Но и им по большому счету торопится некуда, — считает Валерий Песецкий. — Переток от СН еще не исчерпал себя. На горизонте конкурентов в их нише не наблюдается. И какой им союзник в этом процессе "Евросолидарность"? Смешно. Эти и подобные им беспочвенные слухи распространяются исключительно из Офиса президента. С единственной целью — минусовать симпатиков у тех же ОПЗЖ и ЕС за счет создания мнимого альянса. Ведь общеизвестно, что избиратель Порошенко люто ненавидит "сепара" и "агента Кремля" Бойко. И наоборот".

Слух о союзе двух политиков, по замыслу технологов ОП должен обоих лишить какой-то части голосов, подчеркивает эксперт.

"Примитивно и в наших условиях очень слабо ныне работает, — говорит Валерий Песецкий. — Но в числе прочих технологий минусования что-то таки дает. Уверен, что СН и Зеленский, что угодно бы отдали для того, чтобы союз Порошенко-Бойко-Медведчук имел реальные основания. Потому что тогда рейтинг политиков в их нишах избирателей просто обнулился бы. Вместе с политическими силами".

Напомним, ранее "Комментарии" изучали, кто же из олигархов нынче больше всего влияет на президента и парламент.

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