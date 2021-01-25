«Вашей делегации место в комнате грязи»: украинский нардеп в ПАСЕ поспорил с российскими журналистами

Довольно ярким получилось общение народного депутата, члена украинской делегации в ПАСЕ Александра Гончаренка и представителей российского телеканала "Россия-1" в кулуарах Ассамблеи в перерывах между заседаниями 25 января. Колоритным видео разговора поделился сам нардеп в своем Telegram-канале.

Нардеп раскритиковал и журналистов, и политиков РФ. Скрин из видео Алексея Гончаренко

Гончаренко нещадно раскритиковал как самих журналистов, так и делегацию российских политиков в Парламентской ассамблее совета Европы. На вопрос медийщиков о планах на сегодняшнее заседание нардеп ответил весьма остро, отметив, что является одним из инициаторов вопроса о лишении российской делегации прав в ПАСЕ.

"Вашей делегации с Толстым, Слуцким место в комнате грязи во дворце Путина в Геленджике. Это место для них. Вот там и на шесте надо выступать перед Путиным. К сожалению, они выступают здесь. Но это недолго", — ясно очертил свою позицию политик.

Также Алексей Гончаренко обратил внимание журналистов на то, как они преподносят новости и о чем вообще рассказывают. Вместе с этим нардеп "подбросил" им несколько тем, которые, по его мнению, следует рассказать российским телезрителям.



"Про дело Навального, про права человека в Крыму, про то, что сегодня весь мир в ужасе от того, что вы творите, про дворец Путина…" — подчеркнул нардеп.

При этом всем Алексей Гончаренко уверен, что его комментарий не попадет в сюжет телеканала, т.к. его слова не подходят политике данного СМИ.

Тем временем, как уже сообщали "Комментарии", в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Предложение украинской стороны поддержали еще 38 парламентариев. Окончательные дебаты на эту тему должны состояться в четверг, 28 января.



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