«Вашей делегации место в комнате грязи»: украинский нардеп в ПАСЕ поспорил с российскими журналистами

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Вечканова Елена
Довольно ярким
получилось общение народного депутата, члена украинской делегации в ПАСЕ
Александра Гончаренка и представителей российского телеканала "Россия-1" в кулуарах
Ассамблеи в перерывах между заседаниями 25 января. Колоритным видео разговора
поделился сам нардеп в своем Telegram-канале.
Нардеп раскритиковал и журналистов, и политиков РФ. Скрин из видео Алексея Гончаренко
Гончаренко нещадно
раскритиковал как самих журналистов, так и делегацию российских политиков в Парламентской
ассамблее совета Европы. На вопрос медийщиков о планах на сегодняшнее заседание
нардеп ответил весьма остро, отметив, что является одним из инициаторов вопроса
о лишении российской делегации прав в ПАСЕ.
Также Алексей
Гончаренко обратил внимание журналистов на то, как они преподносят новости и о чем
вообще рассказывают. Вместе с этим нардеп "подбросил" им несколько тем,
которые, по его мнению, следует рассказать российским телезрителям.
При этом всем
Алексей Гончаренко уверен, что его комментарий не попадет в сюжет телеканала, т.к.
его слова не подходят политике данного СМИ.
Тем временем, как уже сообщали "Комментарии", в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Предложение украинской стороны поддержали еще
38 парламентариев. Окончательные дебаты на эту тему должны состояться в
четверг, 28 января.
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