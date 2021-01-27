В Кремле заявили, что у Байдена и Путина серьезные разногласия насчет Донбасса

После телефонного разговора нового президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина 26 января в Кремле заявили о серьезных разногласиях глав государств по вопросу войны на Донбассе, об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает "Остров" со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

Байден и Путин. Фото: Reuters

Песков отметил, что у Байдена и Путина очень разные формулировки насчет военного конфликта на Донбассе, которые они использовали во время вчерашнего телефонного разговора.

Журналисты спросили Пескова о том, какую формулировку использовали во время разговора президентов, ведь на сайте Кремля написали о "внутреннеукраинском конфликте", а на сайте Белого Дома о российской агрессии.

Песков заявил, что во время разговора была ощутимая разница в формулировках, и это, по его словам, говорит о серьезных разногласиях Путина и Байдена в вопросе войны на Донбассе.

На вопрос о том, будет ли возобновление встреч спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Уолкера и его российского оппонента Владислава Суркова Песков ответил отрицательно.

В разговоре Байден и Путин также обсудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального, вмешательство в американские выборы и продление договора о сокращении стратегических вооружений.

Справка: с апреля 2014 года по сегодняшний день на части территорий Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия при участии регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как будут развиваться отношения Украины и России в ближайшие годы.

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