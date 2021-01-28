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Гончаренко назвал главу делегации России в ПАСЕ пропагандистом и уродом (Видео)

Он послал его "крутиться на шесте Путина"

сегодня, 10:26
Автор:

Гриниченко Дима

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко устроил перепалку с главой делегации России Петром Толстым и назвал его пропагандистом, негодяем и убийцей. Соответствующее видео политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Гончаренко назвал главу делегации России в ПАСЕ пропагандистом и уродом (Видео)

Гончаренко и Толстой. Фото: YouTube

Гончаренко начал снимать Толстого, сидящего позади него в зале заседаний ПАСЕ, назвав его пропагандистом и убийцей, на которого наложены санкции.

Политик сказал, что приспешники Путина являются ничтожествами, и скоро у Толстого заберут все имущество в Европе из-за наложения санкций.

Также нардеп сказал, что место Толстого в "комнате для грязи" и послал его "крутиться на шесте Путина" (намек на фильм оппозиционера Алексея Навального про дворец президента РФ Владимира Путина).

В ответ на реплики Гончаренко у Толстого сдали нервы и он попросил больше не предоставлять слова украинской делегации.

На это украинский политик ответил, что российским пропагандистам не нужна правда и назвал Толстого антисемитом и украинофобом.

Российский политик Петр Толстой неоднократно оправдывал оккупацию Крыма в 2014 году и называл Украину неполноценным государством.

Он окрестил Украину и Грузию "государствами-инвалидами", которые должны благодарить Россию за свое существование.

Петр Толстой также попадал в скандал с антисемитскими высказываниями в России.



Ранее Алексей Гончаренко в кулуарах ПАСЕ устроил перепалку с журналистами российского федерального канала

"Комментарии" сообщали о том, что в Кремле заявили о серьезных разногласиях Байдена и Путина насчет войны на Донбассе.

Также можно узнать мнения экспертов насчет объединения Коломойского и Порошенко против Зеленского.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/4934
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