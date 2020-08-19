Ермак и вагнеровцы: кому был выгоден фейк и фейк ли это

Главу Офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака обвинили в госизмене, сливе информации ФСБ и якобы срыве операции СБУ по выманиванию группы бойцов ЧВК "Вагнер" на территорию Украины. ОП и СБУ уже это опровергли. "Комментарии" спросили экспертов, кому был выгоден "вброс" информации или это всё таки был не "вброс", а также – чем всё может завершиться.

"Это последствия непродуманной кадровой политики"

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности полковника СБУ в отставке Олег Стариков считает, что некая контрразведывательная операция, спецоперация со стороны Украины в отношении "вагнеровцев" – была.

"Но какой был замысел, кто проводил, какова была легенда прикрытия, мы узнаем лишь лет через 50, – подчеркивает он. – Истина где-то посередине между тем, что одни говорят, будто Ермак – шпион, а другие, что он – герой. Скорее всего, Зеленский информировал Лукашенко о проведении "острых контрразведывательных мероприятий" на территории Беларуси. Тогда в ОП сообщили, что президенты поговорили и "вагнеровцев" якобы выдадут".

По словам эксперта, где именно произошла утечка – сказать сложно.

"При планировании такого рода мероприятий, главное – соблюдение конспирации, легенда, выход из операции. На каком-то этапе произошло нарушение конспирации. Соответствующий режим соблюден не был. Как не было и несколько выходов из операции. Говорю как профессионал, сам проводил такого рода действия", – подчеркивает Олег Стариков.

Он с сожалением отмечает, что как предыдущая, так и нынешняя власть проводила назначения на стратегические должности спецслужб (СБУ) и разведсообщества (ГУР и Внешняя разведка) по политическим, а не по профессиональным мотивам. В результате там оказались люди без опыта работы исполнения и планирования такого рода операций.

"В итоге, когда наступил момент для принятия важных решений, они не сумели обеспечить должной конспирации, легенды и выхода из операции без последствия. Вот то, что мы сейчас имеем – это последствия непродуманной кадровой политики", – уверен эксперт.

По его словам, отдельные отечественные политсилы используют данную ситуацию для личных целей, дискредитируя наши спецслужбы, подрывая нацбезопаность. И идут тут в унисон с роспропагандой, с ее информационными войсками.

Олег Стариков уверен: "Проводить подобные спецоперации надо, без шишек ничему не научимся. Но на коллегиях в разведсообществе и спецслужбах нужно провести разбор недостатков – и впредь такого не допускать".

"Очередная пробоина в президентском корабле"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак отмечает: "Изначально от всей этой истории с якобы проведением отечественными спецслужбами операции по выводу с территории Беларуси в Украину группы боевиков "Вагнера" веяло запахом прокислой окрошки".

По словам эксперта, во всей этой "операции" присутствовало огромное количество неточностей и откровенных нестыковок, которые грозили Украине крупными дипломатическими проблемами на международной арене. Начиная с принудительной и безосновательной посадки в Украине авиалайнера другой страны, что чревато крупным международным скандалом, заканчивая якобы желанием нашей стороны таким вот нехитрым образом пополнить свой "обменный фонд" на переговорах с РФ.

"Первым источником такого информационного вброса, выступила российская газета "Комсомольская правда", которая уже давно замечена в пристрастии выдавать в информпространство разнообразные фейки и откровенно лживые материалы. Лишь по прошествии недели эта история перекочевала и плотно обосновалась в украинском обществе", – обращает внимание Иван Ступак.

Он подчеркивает, что хоть все публичные обвинения в госизмене касались исключительно Андрея Ермака, эта информационная торпеда нанесла урон лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Очередная пробоина в президентском корабле, конечно, не приведет к скорой катастрофе. Но уж точно ускорит ее приближение, – предполагает Иван Ступак. – ГУР и СБУ публично открестились от этой операции, но это не добавило плюсов ни президенту, ни его партии, ни его властной вертикали в целом. Единственное правильное действие, которое сейчас может сделать президент – дать жесткую команду силовикам в кратчайшие сроки узнать источники такого вброса, провести анализ опубликованных аудиоматериалов на предмет монтажа и поиска метаданных, а также найти всех причастных лиц".

Однако, подчеркивает эксперт, как показывает практика последних лет, такие скандалы со временем тихо и бесславно ложатся на дно современной истории Украины.

"Украинские политики, желая приготовить обед, сжигают хату"

По словам политолога Андрея Золотарева, история с "вагнеровцами" и якобы ловушкой, которую для них расставили украинские спецслужбы, напоминает натягивание совы на глобус.

"У нас, как оказывается, есть эксперт по всем вопросам – Юрий Бутусов (главред издания Цензор.НЕТ, один из тех, кто распространил информацию о якобы госизмене Ермака – ред.), которому известны все тайны Моссада, СБУ. Которому ФСБ сливает информацию… Между тем, известно, что в информационной войне он – один из комбатантов", - говорит Адрей Золотарев.

А война идет против Ермака и Зеленского, подчеркивает политолог. И первую скрипку в этой войне играет Порошенко, мечтающий отыграться.

"Не знаю, будет ли команда Порошенко пытаться устроить майдан против Зеленского осенью, - продолжает эксперт. – Запад, судя по всему, скептически относиться к этому. А майдан, который не санкционирован США – контрафактный".

Андрей Золотарев считает, что мы видим очередной элемент внутренней борьбы.

"Другое дело, что некоторые наши политики и их соратники, преследуя узкокорыстные политические цели, облегчают задачу российским пропагандистам. Им ведь выгодно показать "коварство" украинской власти, которая протягивает руку дружбы Лукашенко, другой в это же время нанося удар ему в спину. В выгоде от всего этого Кремль. Ведь именно к России побежал Лукашенко в этой ситуации... Увы, так было всегда. Украинские политики, желая приготовить обед, сжигают хату", – резюмирует политолог.

Напомним, СБУ прокомментировала "вагнеровскую спецоперацию".

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