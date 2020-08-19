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СБУ прокомментировала "вагнеровского спецоперацию"

СБУ отрицает свое участие

сегодня, 15:11
Автор:

Владимир Лавский

Служба безопасности Украины категорически отрицает участие в так называемой "вагнеревський спецоперации" и заявляет, что ни один сотрудник службы не участвовал в разговорах с боевиками. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ведомства в фейсбуке.

"Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно-информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные" вброс "имеют целью нанесения вреда Украине. Ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Поэтому титрования одного из участников разговоров, как "офицер СБУ", является домыслом и сознательной манипуляцией ", - говорится в сообщении.

СБУ прокомментировала "вагнеровского спецоперацию"

Также СБУ добавила об "информационной гигиене", которой должен придерживаться каждый.

"Мы понимаем, что инициаторы таких информационных" вброс "действуют по логике" несколько раз переведена ложь может кому-то показаться правдой ". Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиены и не распространять слухов в пользу недружественных стран ", - резюмировали в СБУ.

Как ранее сообщали "Комментарии", Андрей Ермак опроверг свое участие в этой операции.



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