Ермак ответил на обвинения в государственной измене

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "дезинформационной атакой на раскол украинского общества" сообщения СМИ о том, что украинские спецслужбы проводили операцию по задержанию наемников ЧВК Вагнера через Беларусь. Об этом он сообщил изданию "Левый берег".



Он подчеркнул, что версия об "операции" украинских спецслужб появилась 6 августа в российском издании Комсомольская правда. "Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий", - отметил Ермак.

По его предположению, некие внутренние силы также решили использовать эту дезинформацию "в собственных целях накануне выборов". Он также предположил, что "кому-то очень хочется сорвать прекращения огня на Донбассе".

По словам Ермака, информация о том, что он якобы предлагал "перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с РФ о пленных", не отвечает действительности.

Также Ермак говорит, что не знает о требованиях экс-главы ГУР Василия Бурбы проверки на полиграфе участников совещания по спецоперации. "Но, убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой - раскол украинского общества", - резюмировал Ермак.

Ранее "Комментарии" сообщали реакцию Офиса президента на данную информацию.

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