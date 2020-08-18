Главу Офиса президента обвинили в госизмене

В понедельник, 17 августа, так называемый внештатный агент НАБУ, бывший АТОшник Евгений Шевченко опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, в котором обвинил Андрея Ермака в государственной измене относительно задержанной в Беларуси группы ЧВК "Вагнера". Об этом сообщается в расследовании "Апострофа".

Из его слов следует, что приезд "вагнеровцев" в Беларусь стал результатом спецоперации. Якобы залегендированный агент украинской спецслужбы набирал группу людей с опытом войны на Донбассе. Все это под предлогом работы в Венесуэле.

"Каждый из боевиков прошел видеоинтервью, в котором детально рассказал о своем боевом опыте, приобретенном в Украине — российские ублюдки, убивающие людей за деньги, ни о чем не подозревали и хвастались своими преступлениями под видеофиксацию в рамках уголовного дела, санкцию и процессуальный контроль за которым осуществлял заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов", - написал Шевченко.

Далее, по его словам, "вагнеровцам" на тот же рейс был куплен билет еще одному агенту СБУ, у которого во время перелета над территорией Украины должен был случится эпилептический припадок, что потребовало бы немедленной посадки самолёта в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи "больному". Там их должна была задержать группа спецназа "Альфа", которая зашла бы на борт под видом медбратьев.

Однако уже на следующий день ФСБ якобы стало известно о готовящейся спецоперации украинских контрразведчиков.

"Чтобы все не выглядело столь уж очевидным, они "слили" эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наемников в РФ. А большой обмен, которым Ермак аргументировал президента, так и не состоялся", - резюмировал Шевченко.

По его словам, это достоверная информация с негласных следственно-розыскных дел (НСРД), которые пока скрыты под грифом "Секретно", но, когда придет время, будут опубликованы.





Уже во вторник, 18 августа, журналист Юрий Бутусов, в котором выдвинул еще одно обвинение Ермаку и Зеленскому.

По его словам, глава Главного управления разведки (ГУР) Василий Бурба был уволен со своей должности якобы за требование расследовать провал операции по захвату "вагнеровцев", отложенной Ермаком.

"Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного дела", - написал Бутусов.





Официальной реакции Генеральной прокуратуры, СБУ и Офиса президента на данный момент нет.

Как ранее сообщали "Комментарии", боевики ЧВК "Вагнера" объяснили, что делали в Беларуси







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!