Экс-«слуга» Евгений Шевченко спел на «Славянском базаре» в Беларуси: чем запомнилось выступление (ВИДЕО)

Народный депутат Евгений Шевченко, исключенный из фракции "Слуга народа" в конце мая 2021 года, попробовал себя еще и в качестве исполнителя. Площадкой для его выступления стал международный фестиваль "Славянский базар", который проходит этими днями в белорусском Витебске. Как расценивает свой поступок сам депутат, сообщает Telegram-канал "PavlovskyNEWS".



Нардеп Шевченко спел на "Славянском базаре" и похвалил Лукашенко. Фото из открытых источников

Отметим, что со концертной сцены нардеп заявил, что считает как самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко, так и весь белорусский народ своими друзьями. Также он поблагодарил организаторов мероприятия за то, что они продолжают чтить традиции.

"Славянский базар" — это место, где наши народы объединены общим: это песня, это музыка и наша общая культура", — подчеркнул Шевченко.

Также нардеп спел песню "Четыре времени года". Компанию в дуэте ему составил отечественный композитор Никола Петраш.

Уже после выступления, общаясь с журналистами, Евгений Шевченко отметил, что его поступок и открытая поддержка Лукашенко, разумеется, может настроить украинскую власть против него, и он это понимает. Однако подобное развитие событий депутата не пугает.

По его словам, такую ситуацию он может использовать себе во благо.

"Чем больше они будут обращать на меня внимания, тем больше привлекут внимание людей и тем быстрее я приду к власти в Украине со своей политической силой", — уверен Шевченко.

Помимо прочего, политик считает, что санкции от Европейского Союза к нему применены не будут, ведь это будет расценено как настоящий "бред".

Официальной реакции депутатов на такое поведение коллеги пока еще не последовало. Будут ли реагировать представители "Слуги народа", исключившие Шевченко из своих рядов, также неизвестно.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению экспертов, сложится дальнейшая политическая карьера Евгения Шевченко после его ухода из провластной партии. Подробности — в нашем материале.

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