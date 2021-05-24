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Нардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" - причины решения (Фото)

Народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" из-за его поддержки белорусского режима

сегодня, 10:09
Автор:

Кириєнко Анна

Народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Произошло это после того, как депутат поддержал режим Александра Лукашенко в вопросе задержания оппозиционера Романа Протасевича. Данную информацию предоставляют представители партии "СН", в частности Виталий Безгин.

Нардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" - причины решения (Фото)

Нардепа Евгения Шевченко исключили из фракции Слуга народа - детали. Фото: infonews.org.ua

Давид Арахамия также сообщил, что накопилось необходимое количество подписей для исключения Шевченко.

Стоит отметить, что после того, как власти Беларуси инициировала экстренную посадку самолета Афины-Вильнюс под предлогом "минирования", а затем задержала пассажира на борту, основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, Шевченко написал у себя в Facebook слова поддержки белорусскому режиму.

Сначала Евгений Шевченко обнародовал совместное с Лукашенко фото и подписью "Батька вам не Янукович!", А потом написал сообщение о том, что "Мы с бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления".

Нардепа Шевченко исключили из фракции ”Слуга народа” - причины решения (Фото) - фото 2
Нардепа Шевченко исключили из фракции ”Слуга народа” - причины решения (Фото) - фото 3

Стоит вспомнить и о недавней несогласованной поездке Евгения Шевченко в Беларусь.

Напомним, что Шевченко в подробностях рассказал журналистам, подарки от самопровозглашенного председателя Республики Беларусь ему достались во время этой поездки. Если коротко, то практически все — съедобные. Лукашенко вручил Евгению Шевченко специальный подарочный набор под названием "Президент". Среди его составляющих — бутылка уникальной водки, которая проходит специальную кремниевую суперфильтрацию. К слову, нардеп уточнил, что алкоголь такого качества разрабатывали еще в Советском Союзе. Доступ к подобной водке был только у глав тогдашних республик. Подробнее читайте в нашем материале.



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Источник: https://www.facebook.com/100007295776028/posts/2871149776471520/
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