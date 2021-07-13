Скандальное ДТП во Львове: сдаст ли мандат нардеп Юрченко из-за теста на наркотики (ФОТО)

Уже которые сутки в Украине не стихает обсуждение ситуации с народным депутатом, экс-"слугой народа" Александром Юрченко. Как известно, политик попал в небольшую автоаварию во Львове, однако все закончилось сдаванием теста на наркотики, который оказался положительным. Что сказал Юрченко на специальном брифинге для прессы в парламенте, узнавала корреспондентка портала "Комментарии" Мария Рада.



Нардеп Юрченко опровергает обвинения в употреблении наркотиков. Фото из открытых источников

Следует отметить, что на внеочередное заседание ВР Юрченко пришел во "всеоружии" — с документами, подтверждающие его правоту. Несколько различных клиник, проведя анализы на наркотики, не обнаружили в крови депутата никакого присутствия запрещенных веществ. Как объяснил сам политик, один из анализов делался еще во Львове, остальные — в разных клиниках Киева.

"Никаких наркотиков я не употреблял. И это я, нардеп, пытаюсь через СМИ донести правду. А представьте, какового тогда обычным украинцам, у которых правоохранители незаконно отбирают права, которых судят, у которых деньги ни за что требуют", — возмущается Александр Юрченко.

Политик подчеркнул, что все анализы сдавал добровольно и даже готов повторить это под эксперимент на камеру, ведь любые наркотики оставляют длительное влияние на организм человека. При этом он подчеркивает, что перепроверился не только на экстази, употребление которого ему вменяют, но и на любые другие препараты. Все тесты показали негативный результат.

"После того ДТП полицию я вызывал лично, в 14:10, сразу после нападения на меня. Правоохранители держали меня очень долго, затем выяснили, что я депутат, начали общаться с руководством. Позже меня отправили сдавать тесты. Когда увидел результаты, зная, что не употреблял никаких наркотиков, я сразу же позвонил адвокатам", — рассказывает свою версию происходящего нардеп.

По его словам, как только полицейские его отпустили, он тут же поехал искать во Львове клинику, которая могла бы сделать анализ параллельно к уже существующему. После этого вместе со своими помощникам он отправился в столицу.

Также Александр Юрченко объяснил, что вообще делал во Львове.

"Я был на Закарпатье с рабочим визитом. Как член комитета ВР, брал участие в мероприятии по вопросам синхронизации энергетической системы Украины и Европы. Из Ужгорода в столицу дорога весьма длинная, решил остановиться на ночь во Львове. Моя машина сломалась, поэтому я одолжил авто у своих друзей [автомобиль, попавший в ДТП, зарегистрирован на Инну Ермак — ред.]. В ней не работал кондиционер, поэтому я надеялся заскочить на СТО, но потом произошел известный инцидент", — говорит политик.

То, что подтверждает одно из видео — вырывание телефона из рук снимающего происходящее человека, Юрченко не опровергает. Говорит, что был на эмоциях и понимал — происходит провокация. Однако своих действий не оправдывает. Как и не отрицает самого факта ДТП.

"Кто виноват в ДТП, определит суд. Но сейчас мы говорим о другом — произошла подмена анализов. При этом документы, которые отсутствуют и у меня, и у моих адвокатов, почему-то есть у журналистов и уже слиты в Сеть. Однако мы докажем, что эти анализы были сфальсифицированы", — подчеркивает Александр Юрченко.

По его словам, расследованием этой неприятной ситуации вполне может заняться ГБР.

На вопрос о том, собирается ли он сложить мандат, Юрченко реагирует весьма эмоционально.

"Против меня совершено преступление, из меня сделали наркомана, — говорит депутат. — Так на каком основании я должен пойти и писать заявление на увольнение?"

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали, что насчет этой ситуации вокруг Юрченко говорят отечественные эксперты. Кого винят и кто должен понести ответственность, читайте в нашем материале.

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