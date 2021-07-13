Скандальное ДТП во Львове: сдаст ли мандат нардеп Юрченко из-за теста на наркотики (ФОТО)

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Вечканова Елена
Уже которые сутки
в Украине не стихает обсуждение ситуации с народным депутатом, экс-"слугой народа" Александром Юрченко. Как известно, политик попал в небольшую автоаварию во Львове, однако все закончилось сдаванием теста на наркотики, который
оказался положительным. Что сказал Юрченко на специальном брифинге для прессы в
парламенте, узнавала корреспондентка портала "Комментарии" Мария Рада.
Нардеп Юрченко опровергает обвинения в употреблении наркотиков. Фото из открытых источников
Следует отметить,
что на внеочередное заседание ВР Юрченко пришел во "всеоружии" — с документами,
подтверждающие его правоту. Несколько различных клиник, проведя анализы на
наркотики, не обнаружили в крови депутата никакого присутствия запрещенных
веществ. Как объяснил сам политик, один из анализов делался еще во Львове, остальные
— в разных клиниках Киева.
Политик подчеркнул, что все анализы сдавал добровольно и даже готов повторить это под эксперимент на камеру, ведь любые наркотики оставляют длительное влияние на организм человека. При этом он подчеркивает, что перепроверился не только на экстази, употребление которого ему вменяют, но и на любые другие препараты. Все тесты показали негативный результат.
По его словам,
как только полицейские его отпустили, он тут же поехал искать во Львове
клинику, которая могла бы сделать анализ параллельно к уже существующему. После
этого вместе со своими помощникам он отправился в столицу.
Также Александр
Юрченко объяснил, что вообще делал во Львове.
То, что подтверждает
одно из видео — вырывание телефона из рук снимающего происходящее человека,
Юрченко не опровергает. Говорит, что был на эмоциях и понимал — происходит
провокация. Однако своих действий не оправдывает. Как и не отрицает самого
факта ДТП.
По его словам,
расследованием этой неприятной ситуации вполне может заняться ГБР.
На вопрос о том,
собирается ли он сложить мандат, Юрченко реагирует весьма эмоционально.
Отметим, ранее "Комментарии" сообщали, что насчет этой ситуации вокруг Юрченко говорят отечественные эксперты. Кого винят и кто должен понести ответственность, читайте в нашем материале.
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