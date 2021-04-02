Чем увольнение Тупицкого из КСУ опасно для Украины — эксперт

Многие украинцы продолжают за ситуацией, что сложилась в Конституционном суде Украины. Напомним, что в конце марта несколько судей КСУ утратили свои полномочия после соответствующего решения Владимира Зеленского. Однако это может повлечь за собой неожиданные последствия, считает бывший судья КСУ Виктор Шишкин. О его мнении сообщает "Украина 24".



Ситуация с КСУ может привести к кризису в Украине. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

По словам Шишкина, нынешнее положение дел в Конституционном Суде может быть "супер-опасным" для Украины. Такие выводы экс-судья основывает на том, что считает указ Зеленского "крайне антиконституционным". Действия президента, считает Виктор Шишкин, могут способствовать разрушению существующей правовой системы в стране.

Все дело в том, поясняет бывший судья, что из-за открывшейся лазейки правительство России способно раздуть очередной дипломатический скандал. Вопрос будет касаться Крыма — ведь в Украине существует решение Конституционного суда, которое признает проведенный РФ "референдум" на полуострове абсолютно незаконным.

По мнению Виктора Шишкина, фактически забрав полномочия у Александра Касминина и Александра Тупицкого (последний возглавлял КСУ — ред.), Зеленский создал прецедент. Ведь если эти судьи занимали свои должности незаконно, говорит юрист, все подписанные ими решения также не имеют законной силы (в т.ч., вероятно, и документ о недействительности "крымского референдума").

Шишкин считает, что нынешняя ситуация в КСУ действительно кризисная и может получить дальнейшее развитие.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое будущее ожидает уволенных представителей Конституционного суда. Детали стали известны благодаря представителю президента в КСУ Федору Вениславскому.

Также на портале можно поинтересоваться мнением других украинских экспертов, которые проанализировали решение Зеленского на законность.

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