Чем увольнение Тупицкого из КСУ опасно для Украины — эксперт

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Вечканова Елена
Многие украинцы
продолжают за ситуацией, что сложилась в Конституционном суде Украины.
Напомним, что в конце марта несколько судей КСУ утратили свои полномочия после соответствующего решения Владимира Зеленского. Однако это может
повлечь за собой неожиданные последствия, считает бывший судья КСУ Виктор Шишкин. О
его мнении сообщает "Украина 24".
Ситуация с КСУ может привести к кризису в Украине. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
По словам Шишкина, нынешнее положение дел в Конституционном Суде может быть
"супер-опасным" для Украины. Такие выводы экс-судья основывает на том, что
считает указ Зеленского "крайне антиконституционным". Действия президента, считает
Виктор Шишкин, могут способствовать разрушению существующей правовой системы в
стране.
Все дело в том, поясняет бывший судья, что из-за открывшейся лазейки правительство
России способно раздуть очередной дипломатический скандал. Вопрос будет
касаться Крыма — ведь в Украине существует решение Конституционного суда,
которое признает проведенный РФ "референдум" на полуострове абсолютно незаконным.
По мнению Виктора Шишкина, фактически забрав полномочия у Александра Касминина
и Александра Тупицкого (последний возглавлял КСУ — ред.), Зеленский создал
прецедент. Ведь если эти судьи занимали свои должности незаконно, говорит юрист,
все подписанные ими решения также не имеют законной силы (в т.ч., вероятно, и документ о недействительности "крымского референдума").
Шишкин считает, что нынешняя ситуация в КСУ действительно кризисная и может получить дальнейшее развитие.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое будущее ожидает уволенных представителей Конституционного суда. Детали стали известны благодаря представителю президента в КСУ Федору Вениславскому.
Также на портале можно поинтересоваться мнением других украинских экспертов, которые проанализировали решение Зеленского на законность.
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