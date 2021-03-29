Противостояние Зеленского и КСУ: насколько законны решения президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий указы бывшего главы государства Виктора Януковича о назначении судей Конституционного суда Украины (далее — КСУ) Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Коллаж - Д. Романюк / Comments.ua

Глава государства аргументировал это тем, что, продолжая выполнять свои полномочия, отдельные судьи КСУ, назначенные Януковичем, якобы создают угрозу государственной независимости и нацбезопасности Украины. Законны ли такие действия Зеленского? Чего ожидать дальше? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

"Нельзя своим указом отменять действия указов предшественников (индивидуальных актов) о назначении судей"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает действия президента незаконными и неконституционными по сути. Пусть даже суд этого пока не признал.

"Нельзя своим указом отменять действия указов предшественников (индивидуальных актов) о назначении судей. Это абсурдно с правовой точки зрения, — поясняет эксперт. — Изданный ранее указ, по сути, исчерпывает свое назначение после того, как лицо, назначенное на ту или иную должность, приступило к своим обязанностям. И отмена такого указа уже ни на что не влияет. Так что на самом деле ни Александр Тупицкий, ни Александр Касминин, назначенные указами Януковича, не могут считаться уволенными из-за указа Зеленского. Уволить их может только КСУ и лишь на основаниях, перечисленных в законе о КСУ. Ни под одно из них Тупицкий и Касминин не попадают, а Конституционный суд их не увольнял".

При этом Богдан Бондаренко уверен, что Зеленский и его окружение будут продвигать свое видение через те средства, которые у них есть.

"Они продолжат с помощью представителей Управления госохраны не пускать судей к месту работы, будут издавать распоряжения об их отстранении, назначать конкурсы на якобы вакантные места и протягивать туда через президентскую вертикаль своих судей. По сути, у нас начинается двоевластие или троевластие в КСУ, полный бардак и реальный конституционный кризис", — подчеркивает эксперт.

Он уверен, что решения, которые примут новые судьи, будут сомнительны с точки зрения легитимности. А указ Зеленского, скорее всего, будет оспорен в Верховном Суде. Возможно, и в КСУ, если туда обратятся нардепы.

"Указ не имеет ничего общего с Конституцией и правом, — продолжает Богдан Бондаренко. – Вопрос в том, насколько далеко готовы зайти Зеленский и его окружение. Можно же стену вокруг КСУ сделать, ров выкопать, наполнять водой и запустить аллигаторов… Но это не добавит правомерности явно неправомерным решениям".

"Когда Зеленский принимает такие решения, он ставит под сомнение действие Конституции, законов в нашей стране"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович также считает этот указ Зеленского неправовым.

"Есть 106 статья Конституции, где четко прописаны права и обязанности президента Украины. И права отменять акты индивидуального действия (как предшественников, так и собственные) там нет. Когда Зеленский принимает такие решения, он ставит под сомнение действие Конституции, законов в нашей стране. Отстранить судей КСУ может только суд. Так что Тупицкий и Касминин 100% будут оспаривать это решение. Сперва в Украине, а потом, думаю, в Европейском суде по правам человека. И могут выиграть. Был подобный прецедент во время президента Ющенко. Он тоже боролся с судьями КСУ, отменял указы предшественников. Потом эти судьи были восстановлены, получив компенсацию за счет государства", — отмечает Игорь Рейтерович.

По его мнению, всё делалось явно с расчетом "ударить" не только по судьям, назначенным Януковичем.

"Это — прозрачный намек судьям КСУ, которые назначены и указами Порошенко. И намек для всех других судьей, которые назначались другими президентами и в других судах. Либо действуйте, как хочет эта власть, либо выйдет указ, который снимет вас с должности. Понятно, что будут оспаривать, но это долгая процедура. А Зеленский, фактически, получит тотальный контроль над судебной ветвью власти. Как минимум на несколько лет. Возможно, на то и расчет, — размышляет Игорь Рейтерович. – Впрочем, последствия таких решений могут "догнать" Зеленского и в его каденцию. Ведь таким указами он дает основания для импичмента. Его могут обвинить в попытке узурпации власти".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский лишил полномочий главу КСУ Александра Тупицкого.

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