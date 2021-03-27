Зеленский против КСУ: чего ожидать уволенным судьям

С 27 марта несколько судей Конституционного суда Украины утратили свои полномочия. Такое решение принял глава украинского государства Владимир Зеленский. О его позиции, а также будущем, которое ждет фактически уволенных судей, стало известно благодаря представителю президента в КСУ Федору Вениславскому.



Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Как объяснил Вениславский, бывшим судьям Александру Касминину и Александру Тупицкому (последний и вовсе возглавлял КСУ — ред.) отныне придется привыкать к роли рядовых граждан. Это связано с подписанием Зеленским соответствующего указа, коим отменяется решение президента-беглеца Виктора Януковича о назначении этих людей в КСУ.

По словам представителя президента, отныне Тупицкий и Касминин не имеют статуса судьи, даже бывших, посему утратили право на получение любых привилегий. В случае отставки — которую тому же Тупицкому предлагали неоднократно — подобного исхода можно было бы избежать.

Как объясняет Вениславский, эти лица больше не находятся на пожизненном содержании государства, им не будет выделяться специальная охрана и т.п.

При этом у Зеленского уверяют, что президент не превысил своих полномочий. По мнению Федора Вениславского, указы предшественников отменяли многие президенты до Зеленского. В любом случае, напоминает представитель главы государства, экс-судьи КСУ могут обратиться с исковым заявлением, если считают, что их права были нарушены. Такую возможность каждому украинскому гражданину гарантирует Конституция.

К слову, некое "противостояние" между Владимиром Зеленским и Александром Тупицким длится уже не один месяц. Ранее экс-глава КСУ был отстранен от выполнения своих прямых должностных обязанностей. Анализируя ситуацию для портала "Комментарии", эксперты прогнозировали, что нас ожидает весьма длительный судебный "сериал".

Стоит заметить, что имя Александра Тупицкого не единожды за последнее время всплывало в нескольких крупных скандалах, имеющих общественный резонанс. Так, по информации СМИ, экс-судья отказывался съезжать из коттеджа, расположенного в Конче-Заспе, хотя и заимел немалые долги за "коммуналку".

В начале же года различные источники информировали о весьма дорогом заграничном отдыха Тупицкого. Чуть позже появилась видеозапись разговора с чиновником, где он сам рассказывает, сколько денег заплатил за уик-энд.

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