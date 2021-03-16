Арестович объяснил, почему послал человека после просьбы говорить на украинском (ВИДЕО)

Скандально известный украинский блогер Алексей Арестович, работающий с украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, прокомментировал сегодняшний скандал. Напомним, речь о матерном высказывании в сторону человека, попросившим Арестовича изъясняться на украинском языке. Пояснение общественного деятеля прозвучало в эфире телеканала "Украина 24".



Ничего плохого в своих действиях Арестович не видит. Фото из открытых источников

Как известно, утром 16 марта, под публикацией об очередных переговорах ТКГ, Арестович послал "на х*й" одного из комментаторов, попросивших писать его о событиях на украинском языке. Объясняя свои действия, он заявил, что считает их достойным ответом человеку, при этом на том языке (очевидно, подразумевая русский), который тот понимает.

Также Алексей Арестович отметил, что если лица, которые приходят к нему в Facebook в комментарии, зарегистрированы в соцсети под русским именем и фамилией, это значит, что они боты.

При этом никаких аргументов в силу схожей переписки с пользователем Андреем Смолием, которого Арестович также послал на три буквы, он не привел. При этом Смолий, возмущенный поведением общественного деятеля, связанного с Офисом Президента и украинской делегацией в ТКГ, подписан в Facebook на украинском и писал также на государственном языке.

При общении с журналистами Арестович упомянул, что глава отечественной делегации Леонид Кравчук еще не слышал об инциденте, поэтому никоим образом его не прокомментировал. В целом же, ничего постыдного в своем поведении блогер не видит.

"Оценку мне поставят те, кто меня назначил. Но я хочу прояснить ситуацию: я не являюсь членом делегации. Я частное лицо, которое оказывает помощь на общественных началах", — подчеркнул Алексей Арестович.

В конце он посоветовал журналистам не задумываться о том, как этот инцидент скажется на реакции российских пропагандистов. По его мнению, на их оценку не стоит обращать внимания.

К слову, Арестович действительно не представитель Украины в Трехсторонней контактной группе. Официально участниками объединения являются Леонид Кравчук, Алексей Резников, Галина Третьякова, Виктория Страхова, Александр Мережко, Андрей Костин и Александр Полищук.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Арестович обещал уничтожить поклонников политики бывшего президента Петра Порошенко — "как класс".

Также на портале можно узнать, какие сексистские высказывания в адрес представительниц политической партии "Европейская солидарность" позволял себе Алексей Арестович.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!