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Главная Новости Политика Скандалы «Уничтожить как класс»: член ТКГ пригрозил сторонникам Порошенко
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«Уничтожить как класс»: член ТКГ пригрозил сторонникам Порошенко

Кроме угроз, чиновник еще в качестве измывательства использовал и русский нарратив «порохоскот»

сегодня, 19:54
Автор:

Вечканова Елена

У значительной части людей критика их действий вызывает недовольство и довольно агрессивный ответ. Вероятно, к такой категории относится и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Алексей Арестович, в очередной раз оказавшийся в центре медийного скандала, о чем информирует Telegram-канал "PRportal".

«Уничтожить как класс»: член ТКГ пригрозил сторонникам Порошенко

Алексей Арестович снова в центре скандала. Фото: cowo.guru

На этот раз чиновник, который является советником главы Офиса президента Андрея Ермака, "отметился" на территории Facebook. Как известно, Арестович является автором специального курса "Искусство мыслить и говорить". Под сообщением о возможности осуществить запись на очередное собрание лекций один из интернет-пользователей критически высказался относительно авторского продукта Арестовича и эксцентрического поведения самого общественного деятеля.

"Люся, Вы — типичный продукт данного курса. Ваш лозунг — "Пиз***ть — не мешки ворочать!" — говорилось в комментарии Сергея Савчука.

Не разбирая политических взглядов, Алексей Арестович довольно быстро отреагировал на критику, назвав комментатора "порохоскотом". Как известно, этот унизительный термин ушел из российских нарративов о "порохоботах", как себя сейчас называют сторонники экс-президента Петра Порошенко.

«Уничтожить как класс»: член ТКГ пригрозил сторонникам Порошенко - фото 2

В ответе чиновник также отметил, что свое мнение такие люди, как Савчук, могут выражать как бы "в тюремной стенгазете". Чуть позже Арестович добавил, что собирается уничтожить "порохоскот как класс", ведь в мире не нужно такое "упоротое стадо".

Учитывая количество комментариев под сообщением, подобная реакция советника Ермака вызвала большое возмущение многих украинцев, которым не нравится линия поведения Арестовича — даже без учета политических взглядов. Многие спрашивают, можно ли считать курс об искусстве мысли и языка качественным, когда автор позволяет себе подобные высказывания.

Вместо справки. Немало критиков Алексея Арестович, как и ранее упомянутый Сергей Савчук, называют чиновника "Люся". Это связано с тем, что почти десятилетия назад ныне член ТКГ сыграл одну из главных ролей в украинской комедии, где сыграл переодетого женщиной мужчину. Герой Арестовича просил называть его Люсей. Впоследствии, когда мужчина пришел в политику, это превратилось в мем и вызвало волну троллинга.

Напомним, что это уже не первый публичный скандал, касающийся Алексея Арестовича. Ранее "Комментарии" сообщали, что чиновник позволил себе сексистские высказывания в адрес представительниц политической партии "Европейская солидарность". В частности, Арестович заявил, что нардепы этой политической силы "скатились до уровня женского общежития".

Также на портале можно узнать и менее скандальные заявления члена ТКГ. Недавно, например, Алексей Арестович объяснил, по каким причинам Россия затягивает переговоры по обмену пленными в ОРДЛО.


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Источник: https://t.me/prportalukraine/6378
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Обусуждения

Александр

сегодня, 20:11

И это вульгарное быдло представляет Украину

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