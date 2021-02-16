logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.02.2021

BTC/USD

48944.20

ETH/USD

1791.12

LTC/USD

214.42

НБУ 16.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы Арестович обвинил партию Порошенко в работе по российским нарративам: "Уровень женского общежития"
commentss НОВОСТИ Все новости

Арестович обвинил партию Порошенко в работе по российским нарративам: "Уровень женского общежития"

"Вы опустились до уровня женского общежития ПТУ"

сегодня, 12:30
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович и народный депутат от партии "Европейская солидарность" устроили скандал в прямом эфире на передаче "Свобода Слова" на телеканале "ICTV".

Арестович обвинил партию Порошенко в работе по российским нарративам: "Уровень женского общежития"

Фото: скриншот

Арестович выступил с обвинением в адрес партии Петра Порошенко и заявил, что они работают в соответствии с российскими нарративами и  деморализуют украинских военных.

Спикер украинской делегации сказал, что партия "ЕС" открыто работает против национальной безопасности и отметил, что это официальное заявление. 

По словам Арестовича, партия "ЕС" и её спикеры "скатились до уровня женского общежития ПТУ", обсуждая внешность президента и рассказывая о том, как на нем сидит бронежилет, каска и так далее.

После слов Арестовича Ирина Геращенко покинула эфир. Перед этим она сказал, что не может находится на передаче, где гости позволяют себе сексистские высказывания. 

Она отметила, что странным является факт молчание вице-премьера по вопросам европейской интеграции, которая была в студии, ведь в европейской стране представитель власти не может позволять себе подобной риторики.

Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям.

Арестович также был известен как блогер, военный обозреватель, актер и бывший офицер военной разведки Украины. Ветеран войны на Донбассе. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели бойцов на Донбассе.

Читайте также, почему с Россией нельзя договориться по Донбассу.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Nq-3vuvLc1Q&feature=emb_logo
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ