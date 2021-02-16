Арестович обвинил партию Порошенко в работе по российским нарративам: "Уровень женского общежития"

Спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович и народный депутат от партии "Европейская солидарность" устроили скандал в прямом эфире на передаче "Свобода Слова" на телеканале "ICTV".

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Арестович выступил с обвинением в адрес партии Петра Порошенко и заявил, что они работают в соответствии с российскими нарративами и деморализуют украинских военных.

Спикер украинской делегации сказал, что партия "ЕС" открыто работает против национальной безопасности и отметил, что это официальное заявление.

По словам Арестовича, партия "ЕС" и её спикеры "скатились до уровня женского общежития ПТУ", обсуждая внешность президента и рассказывая о том, как на нем сидит бронежилет, каска и так далее.

После слов Арестовича Ирина Геращенко покинула эфир. Перед этим она сказал, что не может находится на передаче, где гости позволяют себе сексистские высказывания.

Она отметила, что странным является факт молчание вице-премьера по вопросам европейской интеграции, которая была в студии, ведь в европейской стране представитель власти не может позволять себе подобной риторики.

Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям.

Арестович также был известен как блогер, военный обозреватель, актер и бывший офицер военной разведки Украины. Ветеран войны на Донбассе.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели бойцов на Донбассе.

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