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«Отвечаю толерантно: пошел на х*й»: член ТКГ отреагировал на просьбу общаться на украинском

Чиновника попросили перевести на украинский язык последний пост о заседании ТКГ

сегодня, 12:51
Автор:

Вечканова Елена

Очередной день в украинском политикуме отмечен очередным скандалом. В центре внимания СМИ и общественности — опять Алексей Арестович, член украинской делегации в ТКГ по Донбассу, советник главы ОПУ. На этот раз инцидент с чиновником обратили внимание "#Буквы".

«Отвечаю толерантно: пошел на х*й»: член ТКГ отреагировал на просьбу общаться на украинском

Арестович послал матом за просьбу писать на украинском. Фото: Facebook

Несколько часов назад, 16 марта, Алексей Арестович опубликовал на своей странице в Facebook текст относительно последнего заседания Трехсторонней контактной группы. В своем посте Арестович пытался объяснить суть работы их представительства — мол "как переговорщик в общении с террористами".

Один из пользователей соцсети, Виктор Иванов, обратил внимание на то, что публикация создана на русском языке. Напомнив Арестовичу, что он является членом украинской делегации, мужчина попросил перевести публикацию на государственный На этот комментарий Алексей Арестович отреагировал довольно эксцентрично.

"Пошел на х*й. Так понятнее?" — говорилось в ответе чиновника, опять же на русском.

«Отвечаю толерантно: пошел на х*й»: член ТКГ отреагировал на просьбу общаться на украинском - фото 2

Через некоторое время ответ члена ТКГ исчез из общего перечня комментариев, хотя немалое количество пользователей и успели его заскринить. Понятно, что на защиту обруганного Иванова выступили и другие люди.

"А вы представляете сторону рашистов, если на московском языке? Докатилась Украина. На дно с такими "представителями", — отреагировал на ситуацию известный общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий.

Ответная реакция Арестовича не заставила себя ждать. На этот раз комментарий уже был написан на украинском, хотя и содержал идентичную нецензурную формулировку.

"О, здесь аккаунт подписан на украинском. Поэтому отвечаю толерантно: пошел на х*й", — написал член ТКГ.

«Отвечаю толерантно: пошел на х*й»: член ТКГ отреагировал на просьбу общаться на украинском - фото 3

Никакой реакции от других представителей украинской делегации или отечественной политики в целом пока не было.

Напомним, что это уже не первый скандал, в который за последнее время попадает Алексей Арестович. Ранее "Комментарии" рассказывали, что чиновник угрожал сторонникам экс-президента Петра Порошенко "уничтожить их как класс".

Также на портале можно узнать, как Арестович позволил себе сексистские высказывания в адрес представительниц политической партии "Европейская солидарность". Он заявил, что нардепы от этой политической силы "скатились до уровня женского общежития".


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Источник: https://bykvu.com/ua/bukvy/pishov-na-h-j-tak-zrozumilishe-arestovich-vidpoviv-u-socmerezhah-na-prohannja-perejti-na-ukrainsku/
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