А-ля Жириновский: зачем на самом деле Фокин понадобился Украине в ТКГ

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин пообщался с нардепами. Сделал ряд громких заявлений, в том числе о том, что никогда не был и не будет врагом России, и что на Донбассе нет войны между РФ и Украиной. Позиция Фокина подверглась критике и представителями Офиса президента, и его коллегами из ТКГ. Зачем было вводить в и без того тяжелый переговорный процесс столь раздражающего многих персонажа? О чём говорит "фактор Фокина"? На эти и другие вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

"Цель была — озвучить устами новых представителей Украины в ТКГ некие меседжи"

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО) Виталия Кулика, вся эта история была связана с тем, чтобы создать максимальное количество так называемого белого шума вокруг работы ТКГ.

"Цель была — озвучить устами новых представителей Украины в ТКГ некие меседжи, которые ожидают от команды президента на юго-востоке. Разнообразные мирные инициативы. Что и произошло, – отмечает эксперт. – При этом Кравчук и Фокин начали делать заявления, которые не выписывались в директивы поведения украинской стороны в ТКГ. И если Кравчук был более-менее умерен, то Фокин озвучивал более раздражительные меседжи для значительной части украинского общества. При этом ни Кравчук, ни Фокин не были теми людьми, позиция которых определяет позицию всей ТКГ. В итоге заявления были одни, а действия по факту – другие".

Виталий Кулик подчеркивает, что игра была достаточно прозрачна для россиян. И они пытались подбить Украину к формализации этих заявлений в некие протоколы, документы.

"Они буквально хватали эти заявления на лету – и показывали, что даже в ТКГ у Украины нет единой позиции. В итоге благая идея с перенесением политических решений по урегулированию ситуации из ТКГ в нормандский формат (то, о чём мы в ЦИПГО постоянно говорим), обернулась волной дискредитации позиций Киева. И непониманием со стороны западных партнеров, что за игру мы ведем. В итоге осознается необходимость отозвать Фокина из ТКГ", – резюмирует Виталий Кулик.

"Фактически, разыграли карту с козлом отпущения"

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев уверен, что роль Фокина была изначально — выступить громоотводом от президента.

"Он озвучивал те тезисы, которые боится говорить Зеленский, – поясняет эксперт. – Его кандидатура была выбрана исключительно для этого. Владимир Зеленский решил показать РФ, он может быть договороспособным, что украинская сторона может озвучивать те тезисы, которые хочет слышать Путин. Но сделал это через Фокина".

Вторая цель, по словам Семена Кабакаева, была в том, чтобы показать: "зрады" и капитуляции в Офисе президента нет, там — настоящие патриоты. Мол, могло бы быть так, как предлагал Фокин. Но так не будет.

Фактически, разыграли карту с козлом отпущения, считает координатор в "СтопТеррор".

"Устами Фокина на украинцах тестировали то, что нам пытаются навязать россияне"

Политолог Виктор Таран сравнивает тактику Банковой времен Зеленского с тактикой Кремля. Речь, по его словам, о тестировании общественного мнения по поводу тех или иных тезисов.

"Как и Жириновский озвучивает те или иные тезисы, которые неудобно озвучивать Кремлю, так и Фокин озвучивал то, что не может себе позволить Банковая, – считает Виктор Таран. – Устами Фокина на украинцах тестировали то, что нам пытаются навязать россияне. Что они уже давно пытаются пропихнуть… Об "ихтамнет", о всеобщей амнистии, о "надо договариваться". Зеленскому и Ко нужен был человек, который озвучит эти токсичные тезисы. Таким стал Фокин".

По словам политолога, используется типичная схема: попробовали, зафиксировали результат, убрали. Так в свое время было с Сивохой. Так теперь происходит с Фокиным.

"Давят россияне, на которых давят санкции. Они хотят поскорее завершить войну – на своих условиях. А Зеленский не хочет брать на себя ответственность за такое решение. Даже озвучивать токсичные предложения. Ведь тогда у него и его партии отвалиться значительная часть электората на западе и в центре. Вот и заводит он в ТКГ персон, которых нельзя напрямую связать с его командой, – поясняет Виктор Таран. – Не получилось? Услышали жесткий ответ общества, даже от фракции СН? Будут думать дальше, как "продать" Украине то, чего от нас добивается Россия".

Напомним, соцсети отреагировали на слова Фокина фотожабами и мемами.

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