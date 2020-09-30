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Главная Новости Политика внешняя политика Ничего не вижу: Соцсети отреагировали на слова Фокина фотожабами и мемами
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Ничего не вижу: Соцсети отреагировали на слова Фокина фотожабами и мемами

Кроме ажиотажа в соцсетях, слова Фокина раскритиковали и украинские политики

сегодня, 00:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

Заявление первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, о том, что пока нет объективных доказательств того, что именно Россия ведет войну на Донбассе, вызвали общественный ажиотаж. А пользователи соцсетей мгновенно отреагировали язвительными фотожабами и мемами. Портал "Апостроф" опубликовал пять самых саркастичных фотожаб по поводу заявления замглавы ТКГ.

Ничего не вижу: Соцсети отреагировали на слова Фокина фотожабами и мемами

Источник: 24tv.ua



Ранее "Комментарии" писали о том, что Член Трехсторонней контактной группы в Минске Витольд Фокин назвал вооруженный конфликт на Донбассе "пятилетним топтанием на месте". В свою очередь, Министр внутренних дел Арсен Аваков категорически прокомментировал его заявление . Вслед за Аваковым глава ОФ Ермак также раскритиковал позицию участника Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина.



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