Ничего не вижу: Соцсети отреагировали на слова Фокина фотожабами и мемами

Заявление первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, о том, что пока нет объективных доказательств того, что именно Россия ведет войну на Донбассе, вызвали общественный ажиотаж. А пользователи соцсетей мгновенно отреагировали язвительными фотожабами и мемами. Портал "Апостроф" опубликовал пять самых саркастичных фотожаб по поводу заявления замглавы ТКГ.

Источник: 24tv.ua









Ранее "Комментарии" писали о том, что Член Трехсторонней контактной группы в Минске Витольд Фокин назвал вооруженный конфликт на Донбассе "пятилетним топтанием на месте". В свою очередь, Министр внутренних дел Арсен Аваков категорически прокомментировал его заявление . Вслед за Аваковым глава ОФ Ермак также раскритиковал позицию участника Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!