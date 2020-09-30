Фокин получил ответ по ситуации на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе с неприятным удивлением воспринимает сообщение о резонансных заявления господина Фокина по войне на Донбассе и по Крыму, сделанные в Верховной Раде. Об этом сообщает "Укринформ".

"Господин Фокин как и любой человек имеет право на собственную позицию, какой бы странной она не казалась. Но мы вместе как делегация Украины в переговорах в ТКГ должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Тем более, что в вопросах о временной оккупации Крыма и войне на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне", — говорится в заявлении.

Как ранее сообщали "Комментарии", в ТКГ объяснили, почему Зеленский резко не критикует Кремль.

Президент оказался в непростой ситуации, уверен представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш. На все изменения обстановки на Донбассе он должен реагировать в публичной плоскости предельно осторожно. Иначе Россия может пойти на эскалацию конфликта.

"Перемирие во время войны общество воспринимает неоднозначно. Но это я, как журналист и обычный человек, могу говорить, что и как нужно делать и комментировать. Он же отлично понимает, если будет резко отвечать Кремлю, может стать только хуже. 22-го июля ведь уже было перемирие, но обстрелы продолжались. Только когда Зеленский позвонил Путину, начался реальный режим тишины И так было уже не раз", — говорит Гармаш.

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