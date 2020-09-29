"Тут замешана не только Россия": Фокин назвал войну на Донбассе "топтанием на месте"

Член Трехсторонней контактной группы в Минске Витольд Фокин назвал вооруженный конфликт на Донбассе "пятилетним топтанием на месте" и назвал две причины того, почему он не решается. Об этом передает издание ВВС Украина, ссылаясь на заявление политика на заседании комитета парламента по вопросам государственного строя и местного самоуправления.

Так, по мнению Фокина, первой причиной остается тот факт, что соблюдение Минских договоренностей не хотят соблюдать по обе стороны, а второй — что, якобы пятый президент Петр Порошенко больше искал удовлетворение собственных интересов, чем государственных.

Более того член ТКГ заметил, что на сегодня нет ни одного доказательства, что на востоке Украины происходят военные действия именно с Российской Федерацией.

"Я не политик. Сделать какое-то определение этого не могу. Потому никакого подтверждения того, что там идет война между Украиной и Россией, пока не видел. На востоке ведется война против Вооруженных сил Украины, которую ведут боевики и наемники почти из 30 стран мира", — убежден Витольд Фокин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Витольд Фокин попал в "чистилище Миротворца" за спорные выражения в адрес ситуации на востоке Украины и поддержку присвоения Донбассу особого статуса.





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