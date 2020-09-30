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У Зеленского отреагировали на заявление Фокина по Донбассу

В Офисе президента обвинили члена ТКГ в Минске в том, что он попутал личную точку зрения с государственной позицией

сегодня, 09:09
Автор:

Виолетта Комаровская

В Офисе президента крайне возмущены заявлениями Витольда Фокина о войне на Донбассе. Накануне представитель Украины в Трехсторонней контактной группе сказал, что не видит доказательств российской агрессии на востоке страны. Это идет вразрез с интересами государства, заявили нынче у Зеленского. 

У Зеленского отреагировали на заявление Фокина по Донбассу

Витольд Фокин. Фото: Фокус

В ОП уверяют — все, что сказал Фокин во время заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти, это его личная позиция. К государственной она не имеет никакого отношения. Даже больше — она ей противоречит.

"Мы неприятно удивлены личными высказываниями первого заместителя украинской делегации в ТКГ. Каждый, кто представляет интересы государства, не должен путать личное с официальным. Если есть какие-то расхождения в позициях, то нужно делать свой выбор в пользу государственного. По крайней мере, до тех пор, пока ты являешься официальным представителем этого государства", — отметили у Зеленского. 

В Офисе главы государства акцентировали на том, что Украина, как и ранее, считает Россию агрессором, который незаконно аннексировал Крым, а затем оккупировал часть Донбасса. И тому есть официальные подтверждения и доказательства. 

"Именно Россия сейчас полностью контролирует украинские оккупированные территории. Именно это государство имеет решающее влияние на все происходящее там. И это очевидно", — говорится в заявлении ОП.

А вот исключат ли Витольда Фокина после такого высказывания с ТКГ — пока неизвестно. В заявлении ОП об этом не было сказано ни слова.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как отреагировал на заявления Витольда Фокина министр внутренних дел Арсен Аваков. Это было достаточно резко.


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