У Зеленского отреагировали на заявление Фокина по Донбассу

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Виолетта Комаровская
В Офисе президента крайне возмущены заявлениями Витольда Фокина о войне на Донбассе. Накануне представитель Украины в Трехсторонней контактной группе сказал, что не видит доказательств российской агрессии на востоке страны. Это идет вразрез с интересами государства, заявили нынче у Зеленского.
Витольд Фокин. Фото: Фокус
В ОП уверяют — все, что сказал Фокин во время заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти, это его личная позиция. К государственной она не имеет никакого отношения. Даже больше — она ей противоречит.
В Офисе главы государства акцентировали на том, что Украина, как и ранее, считает Россию агрессором, который незаконно аннексировал Крым, а затем оккупировал часть Донбасса. И тому есть официальные подтверждения и доказательства.
А вот исключат ли Витольда Фокина после такого высказывания с ТКГ — пока неизвестно. В заявлении ОП об этом не было сказано ни слова.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как отреагировал на заявления Витольда Фокина министр внутренних дел Арсен Аваков. Это было достаточно резко.
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