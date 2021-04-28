Вероятность нового роспуска Верховной Рады: что говорят эксперты

У главы украинского государства Владимира Зеленского на сегодня имеется юридическая подоплека для вероятного роспуска парламента — якобы Рада еще зимой 2020 года не работала больше месяца. По словам первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, президент имеет право воспользоваться такой возможностью и "разогнать" депутатов.



Эксперты оценили вероятность роспуска парламента. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, действительно ли Зеленский имеет юридическую возможность распустить ВР, если та не собиралась на заседания на протяжении 30 дней. Специалисты также поделились своими прогнозами насчет того, пойдет ли президент на подобный шаг.

"Сегодняшняя аргументация не сильнее и не слабее той, которой руководствовались два года назад"

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко отмечает, что Конституция Украины в статье 90 указывает три основания, при достижении которых президент наделяется правом досрочного прекращения полномочий Верховной Рады.

"Во-первых, это несформирование коалиции на протяжении месяца работы парламента. Во-вторых, если по истечению 60 дней после отставки правительства не сформирован его новый состав. И третье — невозможность начать пленарные заседания на протяжении 30 дней во время одной сессии", — пояснил Чаленко.

По мнению эксперта, ключевое в последнем пункте, о котором и говорил вице-премьер Стефанчук, — именно невозможность.

"Как по мне, юридически прямых оснований для роспуска нет, — утверждает Игорь Чаленко. — Поскольку с 21 декабря по 22 января Верховная Рада работала согласно принятому календарному плану в режиме работы комитетов, а также работы с избирателями".

При этом руководитель ЦАС подчеркивает, что единственный орган, который может трактовать нормы Основного закона — это Конституционный суд Украины. Именно КСУ в 2019 году дал окончательный зелёный свет роспуску парламента прошлого созыва, хотя ряд экспертов-конституционалистов ставили под сомнение обоснованность использования пункта о несформированности коалиции, напоминает Игорь Чаленко.

По его мнению, роспуск парламента в нынешних условиях — это политико-правовое решение.

"Сегодняшняя аргументация для этого не сильнее и не слабее той, какой руководствовались в ситуации двухлетней давности. Она сработает при двух составляющих. Во-первых, скрытая аппаратная работа. Очевидно, что Офис президента продолжает наращивать своё влияние в КСУ. Во-вторых, общественное мнение", — рассуждает эксперт.

Так, Игорь Чаленко напомнил, что в обществе продолжает расти поддержка досрочных выборов в парламент. Как пример, специалист привел февральские данные группы "Рейтинг" — когда "за" соответствующий шаг высказалось 63% опрошенных украинцев. Рост на сразу 5 пунктов произошел всего за два месяца, напомнил Чаленко. Поэтому он считает, что опция досрочного прекращения полномочий Верховной Рады сегодня действительно рабочая.

А вот общение Офиса президента с группами влияния внутри фракции СН руководитель ЦАС сравнивает с путешествием канатоходцев над пропастью.

"Каждое новое результативное голосование обходится дороже во всех смыслах, — поясняет Игорь Чаленко. — В итоге в распорядок работы парламента попадают в основном стерильные проекты. В условиях полной потери контроля над большинством Зеленский может пойти на переформатирование Верховной Рады, пока это позволяют делать сегодняшние рейтинги. Да, монобольшинства не будет, однако и сегодня мы видим работу де-факто ситуативных коалиций. Большинство сегодняшних народных депутатов из партии власти окажутся вне стен парламента. Видимо, этот страх и является одним из последних инструментариев для Офиса президента достигать поставленных целей".

"Реальность роспуска парламента очень преувеличена"

Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко поясняет, что у президента, действительно, есть право роспуска Верховной Рады, если она не собиралась 30 дней. И есть фактически отсутствующая правящая коалиция.

"Что считать коалицией и фактором ее существования — вопрос крайне политизированный в Украине, — отмечает эксперт. — Ведь мы помним и требования сугубо по вхождению в коалицию целых фракций, и решение Конституционного суда по возможности входить в коалицию персонально. Однако существование самой теоретической возможности для президента распустить парламент совсем не означает ее практическое воплощение".

По мнению Ярослава Божко, на Банковой прекрасно понимают, что электорального доминирования партии "Слуга народа", как это было в 2019-м, на новых выборах уже не будет. Это подтвердили те же местные выборы осенью 2020 года.

"В случае перевыборов придется договариваться на менее выгодных условиях, чем это доступно сейчас со своей же фракцией. Потому реальность роспуска очень преувеличена, — считает эксперт. — Есть политсилы и группы влияния в нем заинтересованные, но по факту интереса в этом сценарии у игроков, принимающих решения, нет".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из украинских министров уже в ближайшее время может освободить занимаемый им пост. Больше подробностей ищите в нашем материале.

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