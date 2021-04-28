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Главная Новости Политика внутренняя политика Стефанчук рассказал, есть ли конфликт между Зеленским и Разумковым
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Стефанчук рассказал, есть ли конфликт между Зеленским и Разумковым

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук охарактеризовал отношения Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова

28 апреля 2021, 14:41
Автор:

Таисия Ерохина

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой парламента Дмитрием Разумковым нет конфликта, но есть дискуссия. Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью УП.

Стефанчук рассказал, есть ли конфликт между Зеленским и Разумковым

Зеленские и Разумков. Фото nv.ua

"У меня нет оснований считать, что между ними есть какой-то конфликт, — заявил Стефанчук. — Есть дискуссия. Есть разные точки зрения. И это абсолютно реально, это абсолютно честно".

И Разумкова, и Зеленского он называет людьми, которые "очень интеллектуально правильно настроены". Стефанчук уверен, что у главы ВР и гаранта есть понимание о том, что любой конфликт может похоронить всю общее дело.

По мнению Стефанчука, в приоритет следует ставить достижение конечной цели, а не выяснение внутренних вопросов. Кроме того, политики должны помнить, что "все здесь ненадолго", поэтому оценивать их будут по совершенным делам.

Стефанчук опроверг слухи о намерениях Разумкова создать собственный политический проект.

"У меня нет оснований считать, что он планирует какой-то проект или отдельное политическое будущее", — отметил вице-спикер.

Также Стефанчук подчеркнул, что верит в единство команды, идею объединения страны и не хотел бы в этом разочаровываться.

Напомним, заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук заявила в интервью изданию "Комментарии", что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков хотел бы остаться в политике независимо от того, пойдет ли президент Владимир Зеленский во второй срок каденции.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", политолог спрогнозировал политическое будущее главы парламента Дмитрия Разумкова.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2021/04/28/7291787/
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