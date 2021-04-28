Вскоре могут изменить одного из министров - Руслан Стефанчук

Украинский парламент планирует заменить в правительстве одного министра. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью изданию "Украинская правда".

Верховная Рада: парламент может заменить одного из министров. Фото: zn.ua

"Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра — это будет кандидатура на министра энергетики. Но обсуждается вопрос о замене одного министра", — рассказал Руслан Стефанчук.

Однако министр не уточнил о ком именно идет речь.

По словам заместителя председателя Верховной Рады, конкретные решения будут приняты тогда, когда за них проголосуют 226 народных депутатов.

Однако пока соответствующего официально зарегистрированного проекта нет.

Кроме того, Руслан Стефанчук прояснил ситуацию относительно своего будущего. Политик не планирует менять должность и становиться спикером Верховной Рады несмотря на то, что Офис президента хотел бы видеть Стефанчука на этом посту.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект номер 5420, предусматривающий изменения в Уголовном кодексе Украины. Изменения коснутся части, касающейся криминализации контрабанды. Проект Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров" появился на сайте Рады 23 апреля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что согласно данным Гражданской сети "ОПОРА", в украинском парламенте существует 77 групп по межпарламентским связям с иностранными государствами. "Комментарии" узнали у экспертов, зачем в Раде так много межпарламентских групп и эффективна такая форма сотрудничества. Подробности читайте здесь.

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