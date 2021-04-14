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Тарифы, валютные кредиты и ликвидация ОАСК: эксперты подвели итоги заседания Рады

Эксперты оценили решения Верховной Рады Украины, принятые на заседании 13 апреля 2021 года

сегодня, 12:38
Автор:

Таисия Ерохина

Верховная Рада Украины на вечерних внеочередных заседаниях во вторник, 13 апреля, приняла и провалила ряд законопроектов. Эксперты проанализировали для "Комментариев" принятие трех законопроектов, касающихся реструктуризации обязательств по валютным кредитам, а также провал блока вопросов, связанных с мораторием на повышение тарифов на энергоносители.

Тарифы, валютные кредиты и ликвидация ОАСК: эксперты подвели итоги заседания Рады

ВРУ. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Предложение по пересмотру тарифов в сторону уменьшения провалили, потому что это была не инициатива монобольшинства"

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что предложение по пересмотру тарифов в сторону уменьшения провалили, потому что это была не инициатива монобольшинства.

"За пересмотр тарифов, за мораторий на их повышение выступала оппозиция. В правящей партии это назвали популизмом. Мол, и так есть задолженность перед теми, кто генерирует электроэнергию. И так тарифы придерживают. Решили, что этих объяснения достаточно", — отмечает Игорь Петренко.

А вот поддержанные решения по валютным кредитам – как раз таки инициатива "Слуги народа" (СН). Потому нашла поддержку в зале заседаний, считает представитель МЦПИ.

"Во время кризиса 2008-2009 гг был бум валютных кредитов. А в 2014-м наложили мораторий, чтобы нельзя было забирать имущество в счет погашения долгов. 21 апреля текущего года срок моратория истекал. Людей, которые имеют такие кредиты, много. Потому представители СН инициировали законопроект, чтобы по результатам реструктуризации перечислить все денежные обязательства в гривне, без привязки к иностранной валюте, причем — по официальному курсу, установленному НБУ на день реструктуризации. А также решено продлить на некоторый срок мораторий. У должников будет возможность подготовиться к процессу выплат. Банки не очень довольны, они теряют. Но в целом шаг направлен на решение социальной проблемы и вариантов ее решения в и так сложной экономической ситуации", — поясняет Игорь Петренко.

Прокомментировал он и внесенный президентом в Раду как неотложный законопроект о ликвидации ОАСК.

"Думаю, с ним не будут затягивать. Его нужно включить во внеочередное заседание, либо отдельно внеочередное созывать. В ближайшее время, скорее всего, это сделают, — прогнозирует Игорь Петренко. — Возможно, на текущей неделе. Учитывая что проект определен как неотложный – комитет может сразу направить его в зал. Не думаю, что с голосованием буде проблема. Ведь ОАСК в целом и его председатель Вовк в частности уже стали олицетворением негативной части судебной системы. Не голосовать часть оппозиции может только, чтобы не давать политических дивидендов президенту. Но думаю, основная часть СН законопроект поддержит. Скорее всего, дадут голоса и некоторые представители "Голоса", "Батькивщины", "Евросолидарности" и депутатских групп. Подключатся и внефракционные".

"Скоро иссякнут возможности правящей партии"

Политолог Владимир Цыбулько считает, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде в который раз сыграла в ложные цели.

"Есть такая стратегия, — поясняет он. — Мы видим обострение на фронте, а — нам валютные кредиты. Люди обеднели, а вместо дешевой электроэнергии и энергоносителей правящая партия стыдит оппозицию якобы популизмом. Самое смешное, что оппозиция этим возвращением к теме тарифов напомнила властям о соответствующем обещании Зеленского. Ведь это именно он клятвенно обещал снижение тарифов еще в начале своего правления. Мы вновь видим шизофрению от власти: когда говорится одно, делается другое, а думается что-то третье".

По мнению Владимира Цыбулько, правящей партии следует сменить правительство, если она не хочет внеочередных выборов.

"Шмыгаль и окружения исчерпали свои возможности. А скоро иссякнут и возможности самой правящей партии", — прогнозирует политолог.

Напомним, названо количество, направления и участники межфракционных объединений в Верховной Раде.


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