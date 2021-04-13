Ликвидация ОАСК: законна ли процедура и каких результатов ожидать

Судебную систему Украины ожидают значительные изменения. Среди них — вероятная ликвидация скандально известного Окружного админсуда Киева. Сегодня, 13 апреля, стало известно, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о расформировании этого органа, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Эксперты специально для портала "Комментарии" объяснили, насколько аргументировано такое решение и есть ли резонные причины для ликвидации ОАСК (а если да, то почему с этим тянули).



Зеленский предлагает ликвидировать ОАСК. Фото: dejure.foundation

"Установить контроль над ОАСК — мечта многих политиков"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко отмечает, что президент имеет полномочия подавать законопроекты о создании или ликвидации судов — после соответствующих консультаций с Высшей радой правосудия (ВРП).

"Это предусмотрено и Конституцией, и соответствующими законами Украины о судьях. Проблема в том, что на сайте Офиса президента, где появилась новость о подаче президентом соответствующего законопроекта, речь идет об утрате доверия ОАСК — как причине для попытки его ликвидации. Но, соответственно закону, причинами для ликвидации суда может быть смена системы судоустройства, необходимость обеспечения доступность правосудия, оптимизация расходов госбюджета, смена административно-территориального устройства. Сейчас я не вижу ни одной из таких причин для ликвидации ОАСК. Скорее всего, скажут, что таким образом видят улучшение доступа к правосудию", — прогнозирует Богдан Бондаренко.

Эксперт напоминает, что отдельные люди, занимающиеся судебной реформой, и ряд активистов не раз заявляли, что надо ликвидировать ОАСК, ведь существует много вопросов к репутации отдельных судей

"При этом важно понимать, что ОАСК решает споры, связанные с органами государственной власти, расположенными в г.Киеве. Так что там много политических решений было принято. Или усмотрено, — отмечает Богдан Бондаренко. — Так или иначе, установить контроль над ОАСК — мечта многих политиков. Почему тянули? Не готовы были к такому решению. Жизнь покажет, готовы ли сейчас. Решение еще должно пройти через парламент. Если пройдет, ликвидацией будет заниматься государственно-судебная администрация. Кстати, судьям ликвидированного суда должны предложить перейти в другой суд — без конкурса".

"Ликвидация ОАСК может привести к коллапсу в судебной системе"

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар считает, что обоснование о причинах ликвидации ОАСК, опубликованное на сайте президента, не содержит никаких юридических аргументов. Поэтому его законность — под вопросом.

"Но стоит отметить, что у президента, согласно Конституции Украины, есть право вносить такой законопроект в Верховную Раду. Но лишь после консультаций с Высшей радой правосудия (ВРП). Были ли проведены такие консультации — пока загадка, — отмечает эксперт. — Также стоит отметить, что в законе "О судоустройстве и статусе судей", а именно в ч.4 ст. 19, указан четкий перечень оснований для создания или ликвидации судов. И нигде там не упоминается о таком основании, как "потеря доверия к суду", о котором сказано на официальном сайте президента".

По мнению Дениса Бондара, такое решение может быть вызвано тем, что ОАСК может отменить любое решение государственных органов, в том числе и президента. А "нелояльный" суд создает потенциальную угрозу.

"Также стоит отметить, что это может быть шагом для исполнения обязательств перед МВФ для получения следующего транша, а именно — реформирование судебной власти. Среди последних громких решений ОАСК, которые вызвали резонанс в обществе, были о якобы незаконной национализации ПриватБанка, о запрет назначения членов ВРП по президентской квоте, о приостановлении конкурса касательно назначения главы Государственной таможенной службы", — напоминает адвокат.

Он не исключает, что ликвидация ОАСК может привести к определенному коллапсу в судебной системе.

"Пока не понятно, кто будет правопреемником всех дел, которые сейчас рассматриваются в ОАСК, — поясняет Денис Бондар. — Важно и то, что сама Высшая Квалификационная Комиссия Судей на данный момент не работает — после приведения законодательства в соответствие с Решением Конституционного суда Украины №13-р/2020 от 27 октября 2020. А это означает, что даже если ОАСК будет ликвидирован, а новый суд создан, то будет проблема с назначением судей в новосозданный орган. Ведь сама процедура после того, как ВККС начнет работу, займет не менее 6 месяцев. Также стоит отметить, что судьи, которые сейчас работают в ОАСК, смогут также подаваться на конкурс в новосозданный суд… И еще. Уже сейчас дела в ОАСК рассматриваются не менее чем по полгода из-за нехватки судей и большой нагрузки. А ликвидация, которую задумал Зеленский, однозначно приведет к удлинению этих сроков на неопределенное количество времени. Как следствие — это ограничит возможности украинцев и украинского бизнеса оспаривать решения органов государственной власти, что неминуемо скажется на количестве проверок и "аппетитах" чиновников".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что брата Павла Вовка, одного из судей ОАСК, задержали с коллегой при получении крупной взятки. Больше подробностей ищите в нашем материале. Также вы можете прочесть, как эксперты оценивают дальнейшее развитие этого дела.



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