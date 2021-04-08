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Межфракционные объединение в Верховной Раде: количество, направления и нардепы-лидеры

Межфракционные объединения депутатов в парламенте Украины - сколько их, какую имеют цель и кто из нардепов в них входит

сегодня, 18:41
Автор:

Таисия Ерохина

В Верховной Раде насчитывается 96 межфракционных депутатских объединений. Подробнее о том, какие из них являются наибольшими и наименьшими, кто из депутатов в них участвует — узнавайте в инфографике издание "Комментарии".

Межфракционные объединение в Верховной Раде: количество, направления и нардепы-лидеры

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Так, по данным гражданской сети "Опора", более 200 депутатов входит в каждое из таких объединений: "Ценности, достоинство, семья", "Invest in Ukraine" и "За большое строительство".

Тогда как наименьшее количество участников в межфракционных депутатских объединениях под названиями "Контроль за реформами и очисткой в судебной и правоохранительной системах государства", "Бренд Государство Украина", "За Ровенщину".

Интересно, что больше половины этих межфракционных депутатских объединений были созданы в 2019 году.

Лидерами среди нардепов, которые входят в состав межфракционных депутатских объединений, определены представители партии "Слуга народа" Андрей Клочко и Александр Качура, депутатской группы "За майбутне" Тарас Батенко и "Голоса" Соломия Бобровская.

Как сообщалось ранее, политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожный рассказал изданию "Комментарии", есть ли вероятность, что в Украине в ближайшее время ряд партий попадут под запрет из-за пророссийской деятельности, кто и почему может попасть под удар и были ли раньше подобные прецеденты. Названы так называемые пророссийские партии Украины, которые могут быть запрещены СНБО.

Как известно, в Украине действует президентская форма правления. Люди воспринимают главу государства, как основу всего. Ругают и хвалят даже за то, к чему он не имеет отношения. Что было бы, получи, например, Зеленский или следующий глава Украины полномочия американского президента? Будут пытаться в Украине изменить форму правления? Ответы на все эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.


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