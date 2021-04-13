Внеочередные заседания Рады: какие важные решения могут принять нардепы

На вечер 13 апреля запланированы два внеочередных пленарных заседания парламента. Известны уже вопросы, которые собираются рассмотреть. Какие важные решения могут принять, а что – провалят? Поддержат или нет инициативу президента о ликвидации ОАСК? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Верховная Рада - фото из открытых источников

"Монобольшинство живо весьма условно, но под ключевые вопросы, когда есть политическая воля – голосов хватает"

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов отмечает, что внеочередные заседания ВР стали уже своеобразной технологией, когда долгоиграющие законодательные инициативы с массой поправок фактически блокируют работу парламента. Сейчас среди таких – земельные.

"Среди того, что вынесено в повестку дня, я бы обратил внимание на проект постановления об обращении в Кабмин касательно отмены необоснованного, по мнению авторов проекта, увеличения стоимости энергоносителей. И введении моратория сроком на один год на повышение тарифов на энергоносители. Им же предлагается поручить правительству ввести годичный мораторий на действие всех постановлений Кабмина и НКРЭКУ, которыми с 1 января 2021 года были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду. Сейчас хоть и грядет уменьшение цифр в платежках (в связи с окончанием отопительного периода), они всё равно достаточно высоки. Учитывая социальное напряжение, ВР может пойти на уступки в этих вопросах", — отмечает Николай Спиридонов.

В той или иной мере, по его словам, будут поддержаны темы, связанные с медициной (ковид и не только), с безопасностью.

"Видим, что монобольшинство живо весьма условно. Но под ключевые вопросы, когда есть политическая воля – голосов хватает", — отмечает эксперт.

Комментируя внесение в Раду как неотложного законопроекта президента о ликвидации ОАСК, Николай Спиридонов напомнил о важности разделять ветви власти – на исполнительную, законодательную и судебную. С самостоятельностью каждой из них.

"У нас же исполнительная власть – президент Зеленский – пытается взять под контроль судебную. То же самое пытались ранее сделать Порошенко, Янукович, — напоминает эксперт. – ОАСК, конечно, прославился рядом, мягко говоря, неоднозначных решений. И по поводу якобы незаконной национализации ПриватБанка, и не давал президенту назначать судей в Верховный суд. Но чтобы ликвидировать его… Мне кажется это перебор, что это на грани правового поля. А то и за гранью. Не факт, что ВР на это решится, понимая, что так впоследствии могут решить и ее ликвидировать".

"Ликвидация ОАСК хоть и соответствует общественным настроениям, но не решает корневую проблему коррупции в судейской сфере"

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко не исключает, что фракция "Слуга народа" может поддержать ликвидацию ОАСК. К примеру, привлечь к соответствующему голосованию фракцию "Голос", которая давно критикует действия ОАСК и незавершённость судебной реформы. И фракцию "Европейской солидарности", члены которой тоже заявляли о давлении и коррупционных действиях ОАСК. Потому, по мнению эксперта, при должной мобилизации самой СН голоса за ликвидацию ОАСК действительно найдутся.

"Однако это не отменяет проблему возможности восстановления на должностях позже этих же судей, которых власти обвиняют в коррупции, — подчеркивает он. — Окружной суд может быть распущен, однако консенсусной модели судебной реформы от Зеленского мы все ещё не увидели. Предложенные ранее варианты критикуются в первую очередь организациями самих сторонников судебных реформ в Украине. С момента отмены ряда антикоррупционных моментов касательно е-декларирования в Конституционном суде — не были разработаны и проголосованы и новые законы по антикорупционным нормам, декларированию и т.д."

Потому, считает Ярослав Божко, ликвидация ОАСК хоть и соответствует общественным настроениям, но не решает корневую проблему коррупции в судейской сфере.

Также, по его мнению, голоса должны найтись сегодня за законопроекты, касающиеся COVID и страхования. Не вызывают большого нарекания со стороны оппозиции и идеи об внесении изменений в устав караульной и гарнизонной службы ВСУ, потому реалистично что и они будут приняты", -резюмирует эксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал о межфракционных объединениях в парламенте.

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