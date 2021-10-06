Стало известно, кто будет вести заседание ВР по отставке Разумкова

Главу Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева назначили председательствующим на пленарном заседании в четверг, 7 октября, на котором нардепы рассмотрят вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Даниил Гетманцев - фото из открытых источников

Отмечается, что предложение поддержали 239 народных избранника.

Напомним, что во вторник, 5 октября, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от проведения пленарных заседаний , а также назначили рассмотрение вопроса о его отзыве на 7 октября. Комментируя ситуацию, которая развернулась вокруг Разумкова, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский таким образом хочет превратить Верховную Раду в учреждение, где "штампуют" все документы, поступающие из Офиса президента.

Более того, народный избранник считает, что партии "Слуга народа" не хватит голосов, чтобы проголосовать за отставку Разумкова и придется прибегать к помощи других фракций, в частности, группы "За майбутнє".

События, происходящие в Верховной Раде, прокомментировали и эксперты. В частности, политический консультант Александр Вербицкий из ситуации, развернувшейся вокруг Разумкова, делает ряд выводов. По его мнению, лишение возможности ведения заседаний парламента — не более чем проверка готовности представителей фракций и групп голосовать за отставку спикера. А также — показатель их поддержки президента Украины и его законодательной инициативы на данном этапе. Также, по словам, эксперта, голосования депутатов показательное с точки зрения возможных союзников Дмитрия Разумкова как рядового народного депутата и экс-№1 списка партии "Слуга народа". Речь идет о том, которые не поддержали отстранения Разумкова политсилы, представленные в парламенте — "Батькивщина", "Европейская солидарность", "ОПЗЖ", частично — "Голос".

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