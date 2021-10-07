Неприкасаемые только леса: Дмитрий Разумков рассказал об Украине своей мечты

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Козлова Альбіна
Во время заседания Верховной Рады выступил председатель парламента, которого отстранили от обязанностей, Дмитрий Разумков с речью. Член президиума парламента подчеркнул, что его отчет за два года направлен всем народным депутатам, поэтому останавливаться на нем не целесообразно.
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Спикер призвал коллег послушать его, а затем сделать свой выбор. Отметим, что 7 октября Верховная Рада собралась, чтобы проголосовать за отставку Разумкова, даже отменили перерыв. Даниил Гетманцев 7 октября будет председательствующим при рассмотрении вопроса об отставке спикера.
Дмитрий Разумков рассказал с трибуны о том, какая Украина его мечты и отметил, что новая партия была создана именно для того, чтобы создать такую страну мечты.
Также он подчеркнул, что именно с такими целями шли нардепы "Слуги народа" в парламент, это прописывали в предвыборных программах, которым поверили те, кто голосовал, те, кто сидит в зале Верховной Рады.
Как сообщал портал "Комментарии", народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые сегодня имеют свою позицию и отказываются голосовать за отставку председателя Верховной Рады вызывают в "те или иные помещения", например, на Банковую, где начинают рассказывать, что нужно делать в парламенте, как голосовать.
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