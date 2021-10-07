Неприкасаемые только леса: Дмитрий Разумков рассказал об Украине своей мечты

Во время заседания Верховной Рады выступил председатель парламента, которого отстранили от обязанностей, Дмитрий Разумков с речью. Член президиума парламента подчеркнул, что его отчет за два года направлен всем народным депутатам, поэтому останавливаться на нем не целесообразно.

Председатель ВР рассказал какой должна быть наша страна, фото из открытых источников

Спикер призвал коллег послушать его, а затем сделать свой выбор. Отметим, что 7 октября Верховная Рада собралась, чтобы проголосовать за отставку Разумкова, даже отменили перерыв. Даниил Гетманцев 7 октября будет председательствующим при рассмотрении вопроса об отставке спикера.

Дмитрий Разумков рассказал с трибуны о том, какая Украина его мечты и отметил, что новая партия была создана именно для того, чтобы создать такую страну мечты.

"Я хочу вам рассказать об Украине моей мечты. Украина, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождениях. Украину, где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры — реальные сроки. Где неприкосновенными являются лишь карпатские леса, а не народные депутаты. Где бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку. Где есть дороги и нет дураков. Это Украина реальной и выполнимой мечты. Украина ближайшего будущего, с которой не поедут наши дети", — заявил Дмитрий Разумков.

Также он подчеркнул, что именно с такими целями шли нардепы "Слуги народа" в парламент, это прописывали в предвыборных программах, которым поверили те, кто голосовал, те, кто сидит в зале Верховной Рады.



Как сообщал портал "Комментарии", народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые сегодня имеют свою позицию и отказываются голосовать за отставку председателя Верховной Рады вызывают в "те или иные помещения", например, на Банковую, где начинают рассказывать, что нужно делать в парламенте, как голосовать.

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