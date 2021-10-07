logo
Русский Українська

BTC/USD

54573.28

ETH/USD

3592.43

LTC/USD

185.92

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Неприкасаемые только леса: Дмитрий Разумков рассказал об Украине своей мечты
commentss НОВОСТИ Все новости

Неприкасаемые только леса: Дмитрий Разумков рассказал об Украине своей мечты

Политик в выступлении отметил, что это была цель новой партии

сегодня, 11:45
Автор:

Козлова Альбіна

Во время заседания Верховной Рады выступил председатель парламента, которого отстранили от обязанностей, Дмитрий Разумков с речью. Член президиума парламента подчеркнул, что его отчет за два года направлен всем народным депутатам, поэтому останавливаться на нем не целесообразно.

Неприкасаемые только леса: Дмитрий Разумков рассказал об Украине своей мечты

Председатель ВР рассказал какой должна быть наша страна, фото из открытых источников

Спикер призвал коллег послушать его, а затем сделать свой выбор. Отметим, что 7 октября Верховная Рада собралась, чтобы проголосовать за отставку Разумкова, даже отменили перерыв. Даниил Гетманцев 7 октября будет председательствующим при рассмотрении вопроса об отставке спикера.

Дмитрий Разумков рассказал с трибуны о том, какая Украина его мечты и отметил, что новая партия была создана именно для того, чтобы создать такую страну мечты.

"Я хочу вам рассказать об Украине моей мечты. Украина, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождениях. Украину, где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры — реальные сроки. Где неприкосновенными являются лишь карпатские леса, а не народные депутаты. Где бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку. Где есть дороги и нет дураков. Это Украина реальной и выполнимой мечты. Украина ближайшего будущего, с которой не поедут наши дети", — заявил Дмитрий Разумков.

Также он подчеркнул, что именно с такими целями шли нардепы "Слуги народа" в парламент, это прописывали в предвыборных программах, которым поверили те, кто голосовал, те, кто сидит в зале Верховной Рады.

Как сообщал портал "Комментарии", народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые сегодня имеют свою позицию и отказываются голосовать за отставку председателя Верховной Рады вызывают в "те или иные помещения", например, на Банковую, где начинают рассказывать, что нужно делать в парламенте, как голосовать.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1273282816450937
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ