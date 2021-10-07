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Разумков высказался о своих президентских амбициях

Во четверг, 7 октября, Верховная Рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку

сегодня, 12:40
Автор:

Елизавета Черных

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал брифинг после голосования нардепов за его отставку, во время которого рассказал, имеет ли он президентские амбиции. Об этом сообщает корреспондент издания "Комментарии". 

Разумков высказался о своих президентских амбициях

Дмитрий Разумков - фото: Офис президента

"Раньше говорили — с председателя Верховной Рады никто не становился президентом. Но этот предохранитель мы сегодня убрали", — дал ответ Разумков на вопрос журналиста. 

Напомним, что в четверг, 7 октября, народные депутаты Украины проголосовали за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Соответствующее решение поддержало 284 народных избранника, против выступили 74 нардепа. 

Кроме того, во время заседания Верховной Рады, перед голосованием, Дмитрий Разумков выступил с речью. Член президиума парламента подчеркнул, что его отчет за два года направлен всем народным депутатам, поэтому останавливаться на нем не целесообразно. Политик призывал коллег послушать его, а затем сделать свой выбор.

События для портала "Комментарии" прокомментировали и эксперты. В частности, политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний уверен, что именно позиция Дмитрия Разумкова стала причиной конфликта с президентом Владимиром Зеленским. И привела к отставке спикера Рады. А вот нардеп IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш уверен, что отставка Разумкова – очередное звено в цепочке событий на пути к диктатуре. Политтехнолог Александр Кондратенко считает, что Разумкова убрали не столько из-за того, как он сопротивлялся принятию закона об олигархах в таком виде и такими методами, как это сделали "слуги". Речь, по его мнению, скорее в амбициях теперь уже экс-спикера. В том числе – по поводу президентства.




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Источник: https://comments.ua/
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