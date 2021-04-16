Против рейдерства и лжи в декларациях: что принесут Украине последние решения Рады

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Вечканова Елена
После внеочередного заседания Верховной Рады в
украинском законодательстве появились дополнительные изменения. Наиболее "громким",
по мнению многих, стало возвращение ужесточения ответственности
за недостоверные данные в декларациях. Однако Рада рассмотрела и весьма много других документов. Эксперты детально проанализировали их специально для издания
"Комментарии".
Рада ужесточила ответственность за ложь в декларациях. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Помимо уже упомянутой лжи в декларациях,
нардепам пришлось подряд разбираться в весьма полярных вопросах. Так, парламент
улучшил механизм для противодействия рейдерству.
Помимо этого, были приняты проекты законов, которые касаются работы весьма
скандального Конституционного
Суда, а также индустриальных парков.
Важным моментом было и анализ деятельности Министерства
аграрной политики и продовольствия. Депутатам пришлось анализировать
необходимость его обеспечения, что может обойтись в 6,87 миллиарда гривен.
Генеральный директор ассоциации "Украинский
клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен позитивно оценивает то, что Верховная
Рада, наконец, перераспределил бюджет на Минагропрод.
"Фактически, был просто перенесен аграрный
блок бюджета Минэкономики в восстановленное профильное министерство. Это должно
было произойти еще в январе, однако в правительстве затягивали этот процесс
из-за нежелания возвращать некоторые ведомства. В частности, Госпродпотребслужбу
так и оставили в ведении Минэкономики", — отмечает Роман Сластен.
По его словам, с принятием изменений в бюджет
министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко наконец сможет набирать
штат самого министерства и восстанавливать его работу.
"На этом этапе всё будет зависеть от того,
насколько организованно костяк аграрной команды Минэкономики мигрирует обратно
в Минагропрод. Это поможет более быстро восстановить процессы и сохранить
наработки начатых реформ", — резюмирует Роман Сластен.
Адвокат, кандидат юридических наук Сергей
Войченко считает, что исходя из перечня законопроектов, вынесенных на
внеочередное заседание, особой потребности в нём не было.
"Все принятые документы точно не требовали
экстренного, внеочередного реагирования со стороны парламента. Более того,
некоторые из принятых законопроектов я считаю не нужными. Как то же ужесточение
ответственности (предлагается ввести уголовную ответственность) за
недостоверные данные в е-декларациях. Фактически это попытка оправдать
существование НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда. Никаких особых
громких дел у них не было по топ-коррупционерам. Зато сотнями находили какие-то
мелкие ошибки в декларациях — и на этом фоне пытались оправдать свое
многомиллиардное финансирование. Считаю, что админответственности за подобные
правонарушения вполне достаточно. Криминализация же использовалась ранее (и
может использоваться, если проект закона примут в целом) с целью давления на
неугодных власти людей", — подчеркивает Сергей Войченко.
Законопроект, связанный с деятельностью
Конституционного суда и регулирующий ряд вопросов его деятельности (с учетом
выводов Венецианской комиссии — градацию санкций в отношении судей КСУ),
эксперт считает продолжением попыток президента Владимира Зеленского повлиять
на конституционное судопроизводство.
"По моему мнению, это ставит под угрозу
понятие Украины как правового государства, — говорит Сергей Войченко. — Не
будем забывать, что у нас — парламентско-президентская республика. КСУ
независим от парламента, от президента. И попытки давить на КСУ — недопустимы!"
Законопроект, предусматривающих создание и
стимулирование деятельности индустриальных парков в Украине, эксперт одобряет.
По его словам, важно улучшать инвестиционный климат, но для этого нужно, прежде
всего, защитить бизнес от коррупционеров в погонах. Прежде всего — от
налоговиков и правоохранителей, которые нередко злоупотребляют своим служебным
положением и "давят" бизнес. Если урегулировать эти проблемы, то и инвестор
потянется, и индустриальных парков у нас станет больше, уверен Сергей Войченко.
Приветствует он и законопроект об
усовершенствовании механизма противодействия рейдерству.
"Рейдерство — серьезная проблема Украины. Но помогут ли ее решить предложенные механизмы, так или иначе имеющие отношение к Министерству юстиции, сказать сложно. Ведь нередко именно в Минюсте "теряются" жалобы на незаконно совершаемые регистрационные действия. И всё же появление такой законодательной инициативы — позитивная тенденция", — резюмирует эксперт.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, поддержала ли Рада отказ от электроэнергии, закупаемой у российских и белорусских поставщиков.
Также на портале мы рассказывали, какие тарифные и связанные с судом решения рассматривались нардепами на прошлом заседании Рады.
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