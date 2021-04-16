Против рейдерства и лжи в декларациях: что принесут Украине последние решения Рады

После внеочередного заседания Верховной Рады в украинском законодательстве появились дополнительные изменения. Наиболее "громким", по мнению многих, стало возвращение ужесточения ответственности за недостоверные данные в декларациях. Однако Рада рассмотрела и весьма много других документов. Эксперты детально проанализировали их специально для издания "Комментарии".



Рада ужесточила ответственность за ложь в декларациях. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Галопом по законодательным Европам

Помимо уже упомянутой лжи в декларациях, нардепам пришлось подряд разбираться в весьма полярных вопросах. Так, парламент улучшил механизм для противодействия рейдерству. Помимо этого, были приняты проекты законов, которые касаются работы весьма скандального Конституционного Суда, а также индустриальных парков.

Важным моментом было и анализ деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия. Депутатам пришлось анализировать необходимость его обеспечения, что может обойтись в 6,87 миллиарда гривен.

Восстановить Минагрополитики должны были еще в январе

Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен позитивно оценивает то, что Верховная Рада, наконец, перераспределил бюджет на Минагропрод.

"Фактически, был просто перенесен аграрный блок бюджета Минэкономики в восстановленное профильное министерство. Это должно было произойти еще в январе, однако в правительстве затягивали этот процесс из-за нежелания возвращать некоторые ведомства. В частности, Госпродпотребслужбу так и оставили в ведении Минэкономики", — отмечает Роман Сластен.

По его словам, с принятием изменений в бюджет министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко наконец сможет набирать штат самого министерства и восстанавливать его работу.

"На этом этапе всё будет зависеть от того, насколько организованно костяк аграрной команды Минэкономики мигрирует обратно в Минагропрод. Это поможет более быстро восстановить процессы и сохранить наработки начатых реформ", — резюмирует Роман Сластен.

Во многом очередное заседание было "проходящим"

Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко считает, что исходя из перечня законопроектов, вынесенных на внеочередное заседание, особой потребности в нём не было.

"Все принятые документы точно не требовали экстренного, внеочередного реагирования со стороны парламента. Более того, некоторые из принятых законопроектов я считаю не нужными. Как то же ужесточение ответственности (предлагается ввести уголовную ответственность) за недостоверные данные в е-декларациях. Фактически это попытка оправдать существование НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда. Никаких особых громких дел у них не было по топ-коррупционерам. Зато сотнями находили какие-то мелкие ошибки в декларациях — и на этом фоне пытались оправдать свое многомиллиардное финансирование. Считаю, что админответственности за подобные правонарушения вполне достаточно. Криминализация же использовалась ранее (и может использоваться, если проект закона примут в целом) с целью давления на неугодных власти людей", — подчеркивает Сергей Войченко.

Законопроект, связанный с деятельностью Конституционного суда и регулирующий ряд вопросов его деятельности (с учетом выводов Венецианской комиссии — градацию санкций в отношении судей КСУ), эксперт считает продолжением попыток президента Владимира Зеленского повлиять на конституционное судопроизводство.

"По моему мнению, это ставит под угрозу понятие Украины как правового государства, — говорит Сергей Войченко. — Не будем забывать, что у нас — парламентско-президентская республика. КСУ независим от парламента, от президента. И попытки давить на КСУ — недопустимы!"

Законопроект, предусматривающих создание и стимулирование деятельности индустриальных парков в Украине, эксперт одобряет. По его словам, важно улучшать инвестиционный климат, но для этого нужно, прежде всего, защитить бизнес от коррупционеров в погонах. Прежде всего — от налоговиков и правоохранителей, которые нередко злоупотребляют своим служебным положением и "давят" бизнес. Если урегулировать эти проблемы, то и инвестор потянется, и индустриальных парков у нас станет больше, уверен Сергей Войченко.

Приветствует он и законопроект об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству.

"Рейдерство — серьезная проблема Украины. Но помогут ли ее решить предложенные механизмы, так или иначе имеющие отношение к Министерству юстиции, сказать сложно. Ведь нередко именно в Минюсте "теряются" жалобы на незаконно совершаемые регистрационные действия. И всё же появление такой законодательной инициативы — позитивная тенденция", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, поддержала ли Рада отказ от электроэнергии, закупаемой у российских и белорусских поставщиков.

Также на портале мы рассказывали, какие тарифные и связанные с судом решения рассматривались нардепами на прошлом заседании Рады.

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