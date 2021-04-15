Евробляхи, старосты и КСУ: чего ждать от внеочередного заседания Рады

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Вечканова Елена
Политическая жизнь Украины продолжает бурлить.
Так, на вечер 15 апреля нардепы соберутся в Верховной Раде на внеочередное заседание.
Уже известны и вопросы, которые планирует рассмотреть парламент. Эксперты
поделились с изданием "Комментарии мнением о подобных заседаниях и об
актуальности вопросов, которые на них рассматриваются.
ВРУ соберется на внеочередное заседание 15 апреля. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Директор Агентства моделирования ситуаций
Виталий Бала напоминает, что пленарные заседания сейчас посвящены рассмотрению
поправок, внесенных в проект закона № 2194, связанный с открытием рынка земли.
Всего было подано около 3 тысяч, предстоит рассмотреть еще около тысячи.
Бала подчеркивает, что количество заболевших
ковидом и умерших от осложнений — огромное. Бизнес продолжает страдать из-за
карантинных ограничений. Никуда не делась и российская угроза. Но акценты на
внеочередных заседаниях почему-то ставятся не на этом.
Глава Института публичной политики и
консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков также отмечает,
что из-за поправочного спама ВР тормозит свою работу. Чтобы этого избежать,
считает эксперт, следует внедрить в регламент парламента рекомендации группы
Пэта Кокса ещё от 2014 года.
По его мнению, до евроблях (законопроект о временном упрощении таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины) сегодня дело не дойдёт. А вот принять могут законопроекты по Конституционному суду Украины (№ 4533 о конституционной процедуре, которым, в частности, предложено, чтобы КСУ принимал решение двумя третями от своего состава) и декларациям (проект закона № 4651, предусматривающем, в частности, лишение свободы за ложь в декларациях).
Также Быков предполагает, что, если депутаты успеют, то, вероятно, в КЗоТ появятся изменения по поводу декретного отпуска для отцов.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как эксперты оценивают итоги предыдущего внепланового заседания ВР.
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