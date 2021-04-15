Евробляхи, старосты и КСУ: чего ждать от внеочередного заседания Рады

Политическая жизнь Украины продолжает бурлить. Так, на вечер 15 апреля нардепы соберутся в Верховной Раде на внеочередное заседание. Уже известны и вопросы, которые планирует рассмотреть парламент. Эксперты поделились с изданием "Комментарии мнением о подобных заседаниях и об актуальности вопросов, которые на них рассматриваются.



ВРУ соберется на внеочередное заседание 15 апреля. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Похоже, что вопросы здоровья украинцев для депутатов вторичны"

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала напоминает, что пленарные заседания сейчас посвящены рассмотрению поправок, внесенных в проект закона № 2194, связанный с открытием рынка земли. Всего было подано около 3 тысяч, предстоит рассмотреть еще около тысячи.

"В сегодняшней ситуации внеочередные заседания должны, в первую очередь, касаться борьбы с коронавирусом и реагирование на военную угрозу со стороны России. А что у нас? Сегодня в заявленной повестке дня, среди прочего, рассмотрение вопроса касательно развития института старост, внесение изменений в статью 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины"… Серьезно? Это, мягко говоря, не те вопросы, которые сейчас должны быть первым на повестке дня в Украине", — уверен эксперт.

Бала подчеркивает, что количество заболевших ковидом и умерших от осложнений — огромное. Бизнес продолжает страдать из-за карантинных ограничений. Никуда не делась и российская угроза. Но акценты на внеочередных заседаниях почему-то ставятся не на этом.

"Следовало бы заняться перераспределением средств с целью приобретения вакцин, компенсацией гражданам и бизнесу из-за карантина, укреплением обороноспособности. Но, похоже, всё, что касается здоровья, жизни, даже выживания граждан — для депутатов вторично. Земельные и другие вопросы им куда важнее", — констатирует Виталий Бала.

Из-за массы поправок депутаты не успевают работать планово

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков также отмечает, что из-за поправочного спама ВР тормозит свою работу. Чтобы этого избежать, считает эксперт, следует внедрить в регламент парламента рекомендации группы Пэта Кокса ещё от 2014 года.

"Из-за абсолютно нерегулируемой работы Рады, парламентариям приходится проводить внеочередные заседания, чтобы вести плановую работу. В частности, на грядущих внеочередных заседаниях парламентарии собираются вернуть ответственность за враньё в декларациях, урегулировать конституционный кризис и ввести льготную растаможку и ещё целый ряд других вопросов. Однако, парламентариям приходится рассматривать эти законопроекты по процедуре внеочередных заседаний, а не плановой работы", — подчеркивает Сергей Быков.

По его мнению, до евроблях (законопроект о временном упрощении таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины) сегодня дело не дойдёт. А вот принять могут законопроекты по Конституционному суду Украины (№ 4533 о конституционной процедуре, которым, в частности, предложено, чтобы КСУ принимал решение двумя третями от своего состава) и декларациям (проект закона № 4651, предусматривающем, в частности, лишение свободы за ложь в декларациях).

Также Быков предполагает, что, если депутаты успеют, то, вероятно, в КЗоТ появятся изменения по поводу декретного отпуска для отцов.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как эксперты оценивают итоги предыдущего внепланового заседания ВР.

Также на портале вы можете узнать о количествах межфракционных объединений в Верховной Раде, а также направлениях, в которых они работают. Подробнее — в нашей инфографике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!