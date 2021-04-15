Отказ от электроэнергии из России и Беларуси: поддержала ли Рада закон

Отечественный энергетический рынок ожидают новые перспективы. 15 апреля нардепы поддержали решение отказаться от приобретения электроэнергии от российских и белорусских поставщиков. По словам депутата от "ЕС" Алексея Гончаренка, за соответствующий документ было отдано 296 голосов.



Нардепы поддержали отказ от российской электроэнергии. Фото: 24 канал

Ранее "слуга народа" Людмила Буймистер сообщала, что в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снова возобновили закупки из Российской Федерации.

По словам нардепа, НКРЭКУ перевела российскому монополисту "ИнтерРАО" очередной платеж буквально на днях. Всего же, как утверждает Буймистер, в российский бюджет попало около миллиарда гривен, заплаченных за электроэнергию. Депутат считает, что интересы РФ лоббируют представители НКРЭКУ, тем самым финансируя войну на Донбассе.

К слову, факт приобретения электроэнергии "за поребриком" возмутил немало народных избранников. Все тот же Алексей Гончаренко считает, что президенту Владимиру Зеленскому следует немедленно подписать этот закон. По его мнению, импорт российско-белорусской электроэнергии в Украину должен быть срочно прекращен.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о причинах, влияющих на стоимость коммунальных услуг в Украине.

Изначально энергетическая сфера любой страны зависит от стоимости закупаемых на других рынках энергоресурсов. Украина в основном ориентируется на европейскую рыночную стоимость. Больше подробностей от нардепа Андрея Геруса вы найдете в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, какое важное для энергетической сферы голосование нардепы провалили в прошлое собрание Рады.



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