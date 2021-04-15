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Главная Новости Политика рада Отказ от электроэнергии из России и Беларуси: поддержала ли Рада закон
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Отказ от электроэнергии из России и Беларуси: поддержала ли Рада закон

Украина откажется от сотрудничества с Россией и Беларусью в энергетической сфере

сегодня, 19:48
Автор:

Вечканова Елена

Отечественный энергетический рынок ожидают новые перспективы. 15 апреля нардепы поддержали решение отказаться от приобретения электроэнергии от российских и белорусских поставщиков. По словам депутата от "ЕС" Алексея Гончаренка, за соответствующий документ было отдано 296 голосов.

Отказ от электроэнергии из России и Беларуси: поддержала ли Рада закон

Нардепы поддержали отказ от российской электроэнергии. Фото: 24 канал

Ранее "слуга народа" Людмила Буймистер сообщала, что в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снова возобновили закупки из Российской Федерации.

По словам нардепа, НКРЭКУ перевела российскому монополисту "ИнтерРАО" очередной платеж буквально на днях. Всего же, как утверждает Буймистер, в российский бюджет попало около миллиарда гривен, заплаченных за электроэнергию. Депутат считает, что интересы РФ лоббируют представители НКРЭКУ, тем самым финансируя войну на Донбассе.

К слову, факт приобретения электроэнергии "за поребриком" возмутил немало народных избранников. Все тот же Алексей Гончаренко считает, что президенту Владимиру Зеленскому следует немедленно подписать этот закон. По его мнению, импорт российско-белорусской электроэнергии в Украину должен быть срочно прекращен.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о причинах, влияющих на стоимость коммунальных услуг в Украине. 

Изначально энергетическая сфера любой страны зависит от стоимости закупаемых на других рынках энергоресурсов. Украина в основном ориентируется на европейскую рыночную стоимость. Больше подробностей от нардепа Андрея Геруса вы найдете в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, какое важное для энергетической сферы голосование нардепы провалили в прошлое собрание Рады.


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/5766
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Обусуждения

Patriot

сегодня, 19:22

Якщо визнали парламентом, що йде війна України із Росією, то який тоді може бути імпорт, адже ворог може в певний час перевищити напругу чи частоту електроенергії. Для Росії така ситуація вигідна більш ніж Україні, адже законодавче визнання Росії ворогом та визнання війни із нею дає можливість застосувати форс-мажор для поставок в Європу газу, який для Росії є непродуктивним навіть через "Північний потік", адже тільки по Росії газ транспортується біля 4 тисяч км, а це по цінам транспортування в Європі 4 долара за кожні 100 км на 1000 кубів - вже біля 150 доларів за 1000 кубів та плюс видобування . Російський газ дуже потрібний самій Європі, адже норвезький газ закінчиться в це десятиліття, а штатівський скраплений газ вдвічі дорожчий. Хоча, якщо війна, то хто буде думати про розвиток промисловості.

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