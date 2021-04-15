Отказ от электроэнергии из России и Беларуси: поддержала ли Рада закон

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Вечканова Елена
Отечественный
энергетический рынок ожидают новые перспективы. 15 апреля нардепы поддержали
решение отказаться от приобретения электроэнергии от российских и белорусских
поставщиков. По словам депутата от "ЕС" Алексея Гончаренка, за соответствующий
документ было отдано 296 голосов.
Нардепы поддержали отказ от российской электроэнергии. Фото: 24 канал
Ранее "слуга
народа" Людмила Буймистер сообщала, что в Нацкомиссии, осуществляющей
госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снова возобновили
закупки из Российской Федерации.
По словам
нардепа, НКРЭКУ перевела российскому монополисту "ИнтерРАО" очередной платеж
буквально на днях. Всего же, как утверждает Буймистер, в российский бюджет
попало около миллиарда гривен, заплаченных за электроэнергию. Депутат считает,
что интересы РФ лоббируют представители НКРЭКУ, тем самым финансируя войну на
Донбассе.
К слову, факт приобретения электроэнергии "за поребриком" возмутил немало народных
избранников. Все тот же Алексей Гончаренко считает, что президенту Владимиру
Зеленскому следует немедленно подписать этот закон. По его мнению, импорт
российско-белорусской электроэнергии в Украину должен быть срочно прекращен.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о причинах, влияющих на стоимость коммунальных услуг в Украине.
Изначально энергетическая сфера любой страны зависит от стоимости закупаемых на других рынках энергоресурсов. Украина в основном ориентируется на европейскую рыночную стоимость. Больше подробностей от нардепа Андрея Геруса вы найдете в нашем материале.
Также на портале
мы рассказывали, какое важное для энергетической сферы голосование нардепы провалили в прошлое собрание Рады.
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Patriot
сегодня, 19:22
Якщо визнали парламентом, що йде війна України із Росією, то який тоді може бути імпорт, адже ворог може в певний час перевищити напругу чи частоту електроенергії. Для Росії така ситуація вигідна більш ніж Україні, адже законодавче визнання Росії ворогом та визнання війни із нею дає можливість застосувати форс-мажор для поставок в Європу газу, який для Росії є непродуктивним навіть через "Північний потік", адже тільки по Росії газ транспортується біля 4 тисяч км, а це по цінам транспортування в Європі 4 долара за кожні 100 км на 1000 кубів - вже біля 150 доларів за 1000 кубів та плюс видобування . Російський газ дуже потрібний самій Європі, адже норвезький газ закінчиться в це десятиліття, а штатівський скраплений газ вдвічі дорожчий. Хоча, якщо війна, то хто буде думати про розвиток промисловості.