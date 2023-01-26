Почему в «Слуге народа» не захотели прощать Тищенко очередную выходку – о чем говорит его наказание

Скандальный нардеп-"слуга" Николай Тищенко отправится в Таиланд, чтобы, как он уверяет, встретиться с украинской общиной и провести там депутатский прием. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Тищенко планируют исключить из фракции "Слуга народа" (уже сделано), а также из партии. И это уже сделано. Почему СН, так долго терпевшая выходки Тищенко, наконец, решила его наказать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Николай Тищенко. Фото: из открытых источников

Таиландская история стала последней каплей

По словам руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игоря Рейтеровича, история с изгнанием Тищенко из "слуг" – очень простая и состоит она из двух компонентов.

"Во-первых, он давно был "на карандаше", если можно так сказать. В силу своих постоянных "зашкваров", не очень адекватного поведения, совершения каких-то поступков, которые расходились не только с линией партии, но и с логикой как таковой. К тому же, Тищенко не принимал участия ни в каких более-менее значимых проектах, которые реализовывались фракцией. Он практически не появлялся в информационном пространстве как эффективный нардеп партии власти", – поясняет эксперт.

Ну, а таиландская история стала, по его словам, последней каплей. Тем более, что (и это во-вторых) это было, по сути, демонстративное нарушение указа президента по поводу ужесточения контроля за выездом чиновников, нардепов, силовиков за границу.

"И жалкая попытка Тищенко преподнести это как необходимость пообщаться с представителями украинской диаспоры – выглядела циничным плевом в лицо. Причем я более чем уверен, что он даже не понял, что сделал. Для него такие поступки – в порядке вещей, – отмечает Игорь Рейтерович. – Ну, а поскольку сейчас в украинском обществе – на фоне войны резко обострилось чувство справедливости, "слуги" решили сыграть на опережение и выйти даже в определенный плюс для имиджа фракции и партии, оперативно избавившись от Тищенко. И для власти это правильное решение".

Теперь Тищенко останется без партии и фракции, но все еще нардеп, и забрать у него мандат будет почти невозможно

Политический эксперт Богдан Мирошников рассуждает так:

"Все мы прекрасно понимаем, что Тищенко отправился в Таиланд не на встречу, а на отдых. Тем более, что там сейчас – самый сезон. По словам спикера парламента Стефанчука, командировку Тищенко никто не подписывал, а потому это не командировка. И неизвестно, где он вообще находился в последнее время. По всей вероятности, уже загорал на тропических пляжах, когда его застала новость о решении Зеленского относительно новой политики командировок. Поэтому Тищенко в своем стиле решил наскоро совершить "командировку". Причем прямо в отеле на популярном курорте. Ну, кто в это поверит?".

Реакция партии СН была симметрична, считает эксперт. Это – политическое наказание.

"Теперь Тищенко останется без партии и фракции. Но все еще нардеп, и забрать у него мандат будет почти невозможно, – подчеркивает Богдан Мирошников. – Почему его так долго терпели – вопрос скорее риторический. После истории с раздачей лимонов у дома на Позняках, где в 2020 году взорвался баллон с газом, его следовало исключить из фракции. Но случилось, как случилось. Ну, хоть сейчас на его поведение обратили внимание. Это уже радует. Видим некоторые позитивные изменения в политическом сознании и ответственности у партии власти. Посмотрим, что будет дальше".

Решение партии и фракции по исключению Тищенко – правильное

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко напоминает, что мы имеем положительную динамику в получении Украиной тяжелого вооружения. И вопрос двух-трехлетней перспективы (и это активно обсуждается на Западе, в том числе в США) – план восстановления Украины после нашей победы над РФ. Конечно, возникают вопросы, связанные с институциональными изменениями, с борьбой с олигарахтом, с коррупцией, с качественным госуправлением.

"Почти в течение года эта тема была на Западе и в Украине чем-то типа табу (сейчас война, давайте не будем говорить о необразованных депутатах и о коррупции), но в последнее время ситуация изменилась. И борьба с внутренним врагом становится не менее значимой, чем с внешним", – акцентирует Екатерина Одарченко.

Она отмечает, что у Тищенко – образ человека, не имеющего опыта в госуправлении, плюющего на правила этики (как депутатские, так и общечеловеческие). Не удивительно, подчеркивает эксперт, что партия власти старается от таких избавиться.

"Можно написать что угодно на своей страничке в соцсетях, но все понимают, что он ездил отдыхать. На фоне обнищания населения, сложного этапа войны, постоянных обстрелов и жертв – это откровенная подлость. От депутатов ждут качественной работы, в том числе дипломатической. А когда это превращают в фарс, прикрывая свой отдых — это очень бьет по имиджу и партии власти, и в целом Украины, – поясняет Екатерина Одарченко. – Так что решение партии и фракции – правильное. Если Зеленский реально сможет "почистить" свое окружение (в хорошем смысле слова), поставить на соответствующие должности компетентных людей, наказать виновных за коррупцию (не просто уволить, а привлечь к уголовной ответственности), его еще больше станет уважать весь мир".

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский эмоционально высказался о переговорах с российским диктатором Путиным.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!