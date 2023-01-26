После скандала с Таиландом Тищенко готовят на выход

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал лишение должности и исключение из фракции и партии "Слуга народа" нардепа Николая Тищенко. Как передает издание "Комментарии", об этом Арахамия написал у себя в Telegram.

Николай Тищенко. Фото: из открытых источников

"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений: Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа". Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга народа". Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны", – написал Давид Арахамия.

В свою очередь спикер ВР Руслан Стефанчук ткже отреагировал на инцидент. Он отметил, что Николая Тищенко никуда за границу не отправлял и распоряжение на командировку в Таиланд, как руководитель украинского парламента, не подписывал.

Напомним, сегодня в СМИ появилась новость о том, что скандальный нардеп Николай Тищенко отправится в Таиланд, чтобы встретиться с украинской общиной и провести там депутатский прием. Анонс о встрече с народным избранником появился на официальной странице Посольства Украины в Таиланде в Facebook.

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